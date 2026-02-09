Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoOlimpiadi 2026Ucraina
ATTUALITÀLombardiaMilanoOlimpiadiOlimpiadi 2026Sindacati

«Per le Olimpiadi i nostri militari dormono al gelo». La denuncia del sindacato LRM

09 Febbraio 2026 - 11:39 Stefania Carboni
embed
olimpiadi esercito
olimpiadi esercito
Il sindacato Libera Rappresentanza dei Militari denuncia condizioni al limite: termosifoni guasti o spenti, bagni esterni da raggiungere nella neve e nel fango e ambienti insalubri

«Mentre il mondo guarda con ammirazione alle vette di Cortina e Milano per l’apertura dei Giochi Olimpici, dietro le quinte della sicurezza si consuma un trattamento indegno per le donne e gli uomini dell’Esercito Italiano». Inizia così la denuncia del sindacato Libera Rappresentanza dei Militari, che parla di condizioni fatiscenti nelle quali soggiornano i nostri militari impegnati nella sicurezza delle Olimpiadi di Milano-Cortina. «Mentre si spendono miliardi per infrastrutture sportive e hospitality di lusso, i nostri soldati sono stati inviati in caserme dismesse, prive di riscaldamento, con letti in ferro che sembrano residuati bellici e standard igienici inesistenti», dichiara la Segreteria nazionale LRM.

I termosifoni guasti e i bagni esterni in mezzo alla neve

Tra i punti segnalati dal sindacato termosifoni guasti o spenti con temperature esterne che scendono ampiamente sotto lo zero, personale costretto a raggiungere bagni esterni alle palazzine, in mezzo alla neve e al fango e infine ambienti insalubri «che violano palesemente le norme del D.Lgs. 81/2008». «Non accetteremo che lo spirito di sacrificio dei militari venga scambiato per servitù o, peggio, per sopportazione di trattamenti degradanti», prosegue la nota del sindacato. «È offensivo che chi garantisce la sicurezza dei cittadini e dei turisti debba riposare in tuguri che non rispettano i minimi standard di dignità umana». E infine l’auspicio di Libera Rappresentanza dei Militari, che «confida in un tempestivo e risolutivo intervento dell’Amministrazione Militare e dei dicasteri competenti».

Chieste soluzioni rapide

«Siamo certi che i vertici della Difesa, da sempre attenti al benessere dei propri uomini, si attiveranno immediatamente per garantire trasferimenti in strutture idonee o il ripristino degli standard minimi di vivibilità. Il sindacato resta a completa disposizione per un confronto costruttivo, al fine di individuare soluzioni rapide che restituiscano dignità e serenità al personale impiegato per il successo di questo grande evento internazionale. I militari servono l’Italia con orgoglio; chiediamo che l’Italia garantisca loro il rispetto che meritano», conclude la nota.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Chi ha ucciso Zoe Trinchero a Nizza Monferrato. Parla l’ex di Alex Manna: «Lo lasciai, era possessivo»

2.

Reggio Emilia, centinaia di segnalazioni per la «truffa della ballerina»: come funziona il virus che accede alle chat di WhatsApp

3.

Zoe Trinchero uccisa a Nizza Monferrato, confessa l’amico: «Le ho dato dei pugni, poi l’ho gettata nel canale». L’aggressione dopo il rifiuto

4.

Sabotaggio ai treni, il Mit: «Chiederemo risarcimenti milionari». Si indagherà per terrorismo e attentato ai trasporti

5.

Riattivato l’account del legale di Corona, Mediaset: «Mai segnalato il suo profilo». E Falsissimo finisce a teatro

leggi anche
paolo petrecca
SPORT

Aldo Grasso e la telecronaca di Paolo Petrecca: «Vaneggiava senza cognizione di causa»

Di Alba Romano
hunter hess
SPORT

Olimpiadi, Trump attacca lo sciatore americano Hunter Hess: «Difficile rappresentare gli Usa in questo periodo? Lasci la squadra»

Di Cecilia Dardana
paolo petrecca
POLITICA

Olimpiadi, la telecronaca di Petrecca imbarazza anche la Rai. Le opposizioni chiedono la sua rimozione: «Medaglia d’oro di sciatteria»

Di Cecilia Dardana