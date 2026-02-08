Dal «Se disce Angelo» al presidente finlandese al «Sono ancora viva» rivolta a Parolin, i fuorionda della premier Meloni alle Olimpiadi – Il video

Il video è stato pubblicato dalla pagina social "The Journalai". Tra i protagonisti anche Mattarella, Beppe Sale e Luca Zaia

Che Giorgia Meloni sia romana non è certo un mistero. Ma alle Olimpiadi in corso in questi giorni lo ha ribadito senza alcuno sforzo. La pagina social The Journalai ha infatti raccolto una carrellata di “fuorionda” della presidente del Consiglio ai Giochi di Milano-Cortina, tutti all’insegna dell’ironia. Nel video si vede Meloni rivolgersi al presidente della Finlandia con un «Se disce Angelo», commentando un presunto errore di pronuncia del leader. E al cardinale Parolin che le chiede «Come sta, presidente?», risponde con sarcasmo: «Sono ancora viva, grazie. Ci difendiamo», per poi chiudere con un colorito «Me fate morì». C’è spazio anche per una battuta sul meteo – «Ehh, qua siamo alle Maldive» – e, a completare il quadro, altri fuorionda del presidente della Repubblica Mattarella che cerca la posizione giusta per la foto di rito, e Beppe Sala e Luca Zaia mentre chiacchierano, ironicamente, del futuro sindaco di Milano.

Foto copertina: ANSA/FILIPPO ATTILI /PALAZZO CHIGI | La premier Meloni alle Olimpiadi di Milano-Cortina, venerdì 6 febbraio