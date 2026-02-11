Olimpiadi, le prime foto di Lindsey Vonn dall’ospedale dopo il terzo intervento chirurgico: «Sto facendo progressi»

La campionessa americana era caduta durante la discesa libera a Cortina. Il messaggio sui social: «Grazie per l’enorme dimostrazione di affetto»

Nuovo aggiornamento da Lindsey Vonn dall’ospedale di Treviso, dove è ricoverata dopo la caduta durante la discesa libera a Cortina, alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La campionessa americana ha condiviso due foto dal letto d’ospedale dopo essersi sottoposta al terzo intervento chirurgico, come ha raccontato sui social. «Oggi ho subito il mio terzo intervento ed è andato bene. Il successo di oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Sto facendo progressi», ha scritto Vonn.

Il messaggio dal letto d’ospedale

Poi, i ringraziamenti «a tutto l’incredibile staff medico, agli amici e alla mia famiglia che mi sono stati vicini, e per l’enorme dimostrazione di affetto e supporto ricevuta da persone di tutto il mondo. Congratulazioni infinite anche ai miei compagni di squadra e a tutti gli atleti del Team Usa che continuano a ispirarmi e a darmi qualcosa per cui tifare», conclude Vonn. L’atleta era stata ricoverata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso subito dopo che le hanno riscontrato una frattura scomposta alla tibia. a causa della brutta caduta durante la discesa libera.