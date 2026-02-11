Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
SPORTOlimpiadiOlimpiadi 2026Sci alpinoVeneto

Olimpiadi, le prime foto di Lindsey Vonn dall’ospedale dopo il terzo intervento chirurgico: «Sto facendo progressi»

11 Febbraio 2026 - 20:44 Alba Romano
embed
Lindsey Vonn dopo intervento chirurgico
Lindsey Vonn dopo intervento chirurgico
La campionessa americana era caduta durante la discesa libera a Cortina. Il messaggio sui social: «Grazie per l’enorme dimostrazione di affetto»

Nuovo aggiornamento da Lindsey Vonn dall’ospedale di Treviso, dove è ricoverata dopo la caduta durante la discesa libera a Cortina, alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La campionessa americana ha condiviso due foto dal letto d’ospedale dopo essersi sottoposta al terzo intervento chirurgico, come ha raccontato sui social. «Oggi ho subito il mio terzo intervento ed è andato bene. Il successo di oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Sto facendo progressi», ha scritto Vonn.

Il messaggio dal letto d’ospedale

Poi, i ringraziamenti «a tutto l’incredibile staff medico, agli amici e alla mia famiglia che mi sono stati vicini, e per l’enorme dimostrazione di affetto e supporto ricevuta da persone di tutto il mondo. Congratulazioni infinite anche ai miei compagni di squadra e a tutti gli atleti del Team Usa che continuano a ispirarmi e a darmi qualcosa per cui tifare», conclude Vonn. L’atleta era stata ricoverata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso subito dopo che le hanno riscontrato una frattura scomposta alla tibia. a causa della brutta caduta durante la discesa libera.

Articoli di SPORT più letti
1.

Olimpiadi, la Rai richiama Petrecca dopo la telecronaca surreale: «Si assuma le responsabilità». L’appello alla calma alla redazione infuriata

2.

Olimpiadi 2026: il medagliere azzurro aggiornato in tempo reale

3.

«Ho tradito la mia fidanzata», la confessione alle Olimpiadi dopo aver vinto una medaglia: così il norvegese in lacrime spera nel perdono – Il video

4.

Olimpiadi Milano-Cortina, la protesta del Giappone: «Il podio ruvido ha danneggiato i pattini»

5.

Valentino Rossi racconta l’incontro con Mattarella: «Ero in soggezione, poi si è avvicinato con un sorriso e mi sono sentito bene»

leggi anche
slittino-oro-italia
SPORT

Olimpiadi, Italia da record nello slittino: due ori nel doppio femminile e maschile – Tutte le gare di oggi 11 febbraio

Di Stefania Carboni
SPORT

Olimpiadi, Mattarella telefona ad Arianna Fontana: «Formidabile, per le altre gare non dico nulla…». Cosa ha risposto l’atleta – Il video

Di Ugo Milano
olimpiadi-pattinatore-usa-foto-genitori-morti
SPORT

Olimpiadi, Naumov mostra la foto dei genitori morti in un disastro aereo. La storia del pattinatore Usa: «Guardate cosa abbiamo fatto»

Di Anna Clarissa Mendi
SPORT

Olimpiadi, la slittinista Olena Smaha difende l’uso del casco con gli atleti ucraini caduti: «Il ricordo non è una violazione»

Di Alessandra Mancini
mattarella-olimpiadi-tram
SPORT

Olimpiadi, parla la controfigura di Mattarella: «Per 16 ore sono stato il presidente della Repubblica»

Di Ugo Milano