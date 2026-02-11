Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
SPORTLombardiaMilanoOlimpiadiOlimpiadi 2026Sergio MattarellaVideo

Olimpiadi, parla la controfigura di Mattarella: «Per 16 ore sono stato il presidente della Repubblica»

11 Febbraio 2026 - 16:24 Ugo Milano
embed
mattarella-olimpiadi-tram
mattarella-olimpiadi-tram
Il racconto di Antonio Castellini, 80 anni e (per la seconda volta) controfigura del capo dello Stato

Si chiama Antonio Castellini e ha 80 anni la controfigura di Sergio Mattarella per il video della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. È lui il Presidente che nel filmato arriva a San Siro su un tram guidato da Valentino Rossi, nelle scene girate di spalle o in sostituzione del Capo dello Stato durante le prove. «Per 16 ore sono stato il Presidente della Repubblica. Mi hanno chiamato due mesi fa e mi hanno convocato a Milano, io nei panni di Mattarella c’ero già stato tre anni fa a Che tempo che fa, per uno sketch con Luciana Litizzetto che ironizzava sul presidente e il suo nodo alla cravatta. Le sue mani erano le mie», racconta l’80enne all’inviato Paolo Brusorio de La Stampa.

La gaffe della bambina: «Ma non sei tu il presidente?»

«Non è stato difficile studiare la sua postura, ha una camminata intensa e la testa un po’ incassata e il sopracciglio a volte un po’ alzato. Ma la mia accortezza, e anche la mia principale preoccupazione, era di non girarmi troppo nella scena seduto sul tram. Avete presente la scena in cui la bambina ringrazia il presidente? Ecco, quel grazie l’ha detto a me», riferisce la controfigura 80enne. Proprio con la bambina protagonista di una delle scene più tenere del video, quella in cui le cade il peluche, c’è stato un siparietto imprevisto. «Aveva fatto le prove con me, quando è arrivato Mattarella, si è girata e mi ha detto, ma non sei tu il presidente? E siamo scoppiati a ridere», ricorda Castellini.

Il giorno delle riprese con il vero Mattarella

Le prime prove si sono svolte nella notte del 13 gennaio, sul tram 26 a Milano. Tutte le inquadrature in cui il Presidente si vede di spalle, compreso l’arrivo a San Sirom sono state girate con lui. Poi, il 2 febbraio, è arrivato il giorno delle riprese con il vero Mattarella. «Arrivo e vedo tutto blindato vicino alla stazione dell’Atm dove si girava, capisco che non era una giornata come le altre, “oggi è lui il presidente”. Mi sono presentato e poi in disparte. Solo, ho chiesto a Giovanni Grasso, il portavoce del Quirinale, di poter avere una foto con lui. L’abbiamo fatta e la conserverò per sempre».

La foto finale di gruppo

Nel video l’autista del tram è Valentino Rossi e anche con lui Castellini ha avuto modo di parlare. «Mi ha raccontato delle preoccupazioni per le sue figlie che stanno crescendo, mi ha chiesto se avessi figli», dice. A restare impressa nella mente di Castellini, oltre all’emozione del ruolo, è stata la cortesia del Capo dello Stato. «Il presidente mi ha voluto nella foto di gruppo finale, io al suo fianco. Indimenticabile».

Articoli di SPORT più letti
1.

Olimpiadi, la Rai richiama Petrecca dopo la telecronaca surreale: «Si assuma le responsabilità». L’appello alla calma alla redazione infuriata

2.

Olimpiadi 2026: il medagliere azzurro aggiornato in tempo reale

3.

«Ho tradito la mia fidanzata», la confessione alle Olimpiadi dopo aver vinto una medaglia: così il norvegese in lacrime spera nel perdono – Il video

4.

Olimpiadi Milano-Cortina, la protesta del Giappone: «Il podio ruvido ha danneggiato i pattini»

5.

Valentino Rossi racconta l’incontro con Mattarella: «Ero in soggezione, poi si è avvicinato con un sorriso e mi sono sentito bene»

leggi anche
dominik paris bestemmia olimpiadi 2026 milano
SPORT

La rabbia di Dominik Paris dopo aver perso lo sci al SuperG delle Olimpiadi. Il commento: «Speriamo spengano i microfoni dalle sue parti» – Il video

Di Alba Romano
Olimpiadi 2026
SPORT

Olimpiadi, Paris perde la sfida al super G: «Peccato, era un bel tracciato» – Tutte le gare di oggi 11 febbraio

Di Stefania Carboni
rai viale mazzini
POLITICA

Le papere di Petrecca finiscono sul New York Times e il caso sui diritti delle Atp Finals in Parlamento. Bufera sulla Rai: Floridia convoca l’ad

Di Cecilia Dardana
scioperi aerei ita airways
ATTUALITÀ

Scioperi aerei, il Garante chiede di posticiparli: Salvini pronto a convocare i sindacati per evitare disagi durante le Olimpiadi

Di Alba Romano
curling olimpiadi italia
SPORT

Tutti pazzi per il curling: ecco perché questo sport ci appassiona così tanto – Il video

Di Cecilia Dardana
pietro sighel short track olimpiadi
SPORT

Sighel oro nello short track, scoppia la polemica per l’esultanza di spalle: «Non uno sbeffeggio ma un omaggio al pubblico» – Il video

Di Ugo Milano
Arianna Fontana
SPORT

Arianna Fontana e il segreto nella dieta della campionessa azzurra: dalla colazione alla cena. E quali sono i suoi sgarri – Il video

Di Giulia Norvegno