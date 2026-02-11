Le papere di Petrecca finiscono sul New York Times e il caso sui diritti delle Atp Finals in Parlamento. Bufera sulla Rai: Floridia convoca l’ad

Lo sciopero delle firme dei giornalisti di Rai Sport ai Giochi di Milano-Cortina ha ricevuto la solidarietà del Tg1

Non si placa la tempesta su viale Mazzini. Dopo le polemiche per la figuraccia della telecronaca del direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, la Rai deve affrontare un nuovo fronte: la perdita dei diritti delle Atp Finals di Torino, che passano a Mediaset. Nel frattempo, lo sciopero delle firme dei giornalisti di Rai Sport ai Giochi di Milano-Cortina continua e riceve la solidarietà del Tg1. L’imbarazzo per le gaffe di Petrecca è ancor più evidente dopo che a parlarne è nientemeno che il New York Times, che ha dedicato un articolo agli errori della diretta olimpica.

Cosa ha scritto il New York Times

Tra i principali scivoloni citati dal quotidiano americano: «Ha aperto la trasmissione di tre ore e mezza chiamando San Siro, storico stadio milanese con una storia secolare, Stadio Olimpico; ha descritto Kirsty Coventry, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, come la figlia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella; non ha riconosciuto due tedofori della nazionale femminile italiana di pallavolo e non è riuscito a distinguere la diva pop americana Mariah Carey da un’attrice italiana molto più giovane (Matilda De Angelis, ndr)». Il giornale sottolinea come la redazione di Rai Sport abbia proclamato tre giorni di sciopero non per questioni salariali o condizioni di lavoro, ma proprio per gli errori di Petrecca, che hanno scatenato «indignazione sui media italiani negli ultimi tre giorni».

Il caso Atp Finals finisce in Parlamento

L’altro tasto dolente è quello che riguarda i diritti delle Atp Finals di Torino, dominate negli ultimi anni da Jannik Sinner. Ebbene, Mediaset ha fatto all’Associazione Tennisti Professionisti un’offerta che proprio non si poteva rifiutare, lasciando così la Rai con il cerino in mano. L’accordo triennale prevede la trasmissione in chiaro di una partita al giorno, finale inclusa. I diritti globali restano a Sky. Un nuovo colpo per il servizio pubblico, che scatena le critiche dell’opposizione. Il Pd parla di “ennesima batosta” e invoca «dimissioni imprescindibili» per Petrecca, il M5S denuncia il «collasso della Rai», mentre Italia Viva, con Matteo Renzi, parla di «uno smacco per TeleMeloni» e denuncia che «la Rai degli amichetti lascia tutto a Mediaset degli alleati. Che scandalo».

Floridia convoca l’Ad Giampaolo Rossi

La presidente della Commissione di vigilanza Rai, Barbara Floridia, ha deciso di convocare l’amministratore delegato Giampaolo Rossi. I capigruppo delle opposizioni sottolineano: «Questo stallo non può proseguire oltre. Solo per restare alla stretta attualità è inconcepibile che questioni essenziali come la gestione delle Olimpiadi da parte del servizio pubblico dopo la figuraccia targata Paolo Petrecca vengano messe a conoscenza del Parlamento solo sui giornali senza che se ne possa discutere nella sede istituzionale preposta come la Commissione di vigilanza».