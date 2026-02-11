Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
Sighel oro nello short track, scoppia la polemica per l’esultanza di spalle: «Non uno sbeffeggio ma un omaggio al pubblico» – Il video

11 Febbraio 2026 - 10:26 Ugo Milano
Il 26enne trentino è stato travolto dalle polemiche per aver tagliato il traguardo di spalle e spiega: «L'arrivo con quel gesto di esultanza al traguardo l’avevo pensato qualche mese fa, non era fatto per sbeffeggiare gli avversari»

Pietro Sighel ha conquistato l’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 nella staffetta mista di short track, regalando all’Italia un momento di grande gloria e spettacolo. Al momento del traguardo, con un vantaggio già sicuro, l’atleta trentino di 26 anni ha deciso di tagliare il traguardo di spalle, un gesto che ha esaltato la tifoseria italiana ma che ha scatenato immancabili polemiche. Alcuni, infatti, lo hanno visto come una sbruffonata verso gli avversari. Sighel, però, ha chiarito subito le proprie intenzioni: «L’arrivo con quel gesto di esultanza al traguardo l’avevo pensato qualche mese fa, non era fatto per sbeffeggiare gli avversari, ma per omaggiare il pubblico che ci ha dato la spinta per tenere duro».

L’atleta ha raccontato il momento durante la sua visita a Casa Italia, indossando i caratteristici occhialoni a cinque cerchi colorati, simbolo del suo stile giocoso e della leggerezza con cui affronta sia la competizione sia la celebrazione del successo.

