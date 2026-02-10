Arianna Fontana e il segreto nella dieta della campionessa azzurra: dalla colazione alla cena. E quali sono i suoi sgarri – Il video

A un passo dal record delle 13 medaglie olimpiche, la campionessa azzurra ha raccontato la sua dieta e a cosa proprio non vuole rinunciare

Dodici medaglie olimpiche, l’ultima un oro nella staffetta mista ai Giochi di Milano Cortina 2026. Arianna Fontana, classe 1990, originaria di Sondrio, è l’atleta italiana più decorata nella storia dello short track. E in fondo le manca una sola medaglia per eguagliare il record dello schermidore Edoardo Mangiarotti. In un’intervista rilasciata a Io Donna, la pattinatrice ha raccontato nel dettaglio la sua alimentazione quotidiana, costruita attorno alle proteine ma senza rinunciare ai carboidrati e a qualche concessione. Al centro della sua colazione ci sono avena, semi di lino e proteine, accompagnati da un caffè con latte di soia. In alternativa, uova e prosciutto.

La dieta di Arianna Fontana: proteine, pasta e riso dopo gli allenamenti

Accanto all’apporto proteico, come riporta Io Donna, Fontana inserisce nella sua dieta una dose calibrata di carboidrati, indispensabili per il recupero dopo le sessioni di allenamento in bici e sui pattini. Pasta e riso sono presenze fisse. A gennaio, in piena atmosfera olimpica, l’atleta ha pubblicato sui social un video in cui preparava una pasta «olimpica» a forma di cinque cerchi, condita con zucchine e salmone, commentando: «Forza e bilanciamento, dalla cucina al sogno».

Gli sgarri di Fontana: pizza, cioccolato e tiramisù con il marito Lobello

Anche una campionessa da record si concede qualche strappo. Tra i piaceri che Fontana non si nega ci sono la pizza e un pezzetto di cioccolato. Ma c’è un dolce che sembra occupare un posto particolare: il tiramisù, preparato in coppia con il marito e allenatore Anthony Lobello. In un video condiviso su Instagram a dicembre, i due si sono divisi i compiti ai fornelli con ironia: Lobello ha ammesso che «sanno entrambi che non è il caso sia lui a occuparsi delle uova».