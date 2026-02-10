Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
«Ho tradito la mia fidanzata», la confessione alle Olimpiadi dopo aver vinto una medaglia: così il norvegese in lacrime spera nel perdono – Il video

10 Febbraio 2026 - 19:15 Ugo Milano
Il 28enne Sturla Holm Lægreid è scoppiato a piangere in diretta tv: «È stata la settimana peggiore della mia vita. Spero che così capisca quanto la amo»

Quando il biatleta norvegese Sturla Holm Lægreid è scoppiato in lacrime in diretta tv, tutti pensavano che fosse l’emozione di aver appena vinto la medaglia di bronzo nella 20 chilometri individuale alle Olimpiadi di Milano-Cortina. In realtà, c’è anche un altro motivo. Nell’intervista concessa ai media norvegesi al termine della gara, l’atleta 28enne ha rivelato di aver tradito la sua ormai ex fidanzata e ha chiesto il suo perdono.

L’intervista in lacrime

«C’è una persona con cui volevo condividerlo, forse oggi non sta guardando», ha detto Lægreid piangendo davanti alle telecamere. «Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita, la persona più bella e gentile del mondo. E tre mesi fa ho commesso il mio più grande errore: l’ho tradita, e gliel’ho detto una settimana fa. È stata la settimana peggiore della mia vita», ha rivelato il biatleta norvegese senza riuscire a trattenere le lacrime. Dopo essersi calmato, il 28enne ha continuato l’intervista e ha rivelato perché ha scelto proprio quel momento per chiedere perdono: «Sono disposto a commettere un suicidio sociale e a farmi odiare. Perché lei mi odia già e spero che questo possa farla capire quanto la amo».

Il tradimento e la richiesta di perdono

Quando gli è stato chiesto il nome della ragazza, l’atleta ha preferito mantenerlo segreto in segno di rispetto: «Probabilmente sta ancora elaborando il messaggio della scorsa settimana, ma spero che ci sia luce alla fine del tunnel per entrambi. E che lei possa ancora amarmi. Sto pagando le conseguenze di quello che ho fatto. Me ne pento con tutto il cuore». Lægreid ha spiegato di essersi pentito fin da subito del tradimento e di aver realizzato che la ex ragazza è la donna della sua vita: «non potevo vivere tutta la vita tenendoglielo nascosto. L’unico modo per raggiungere l’obiettivo è dire tutto e mettere tutto sul tavolo, e sperare che possa ancora amarmi. L’ho fatto per lei, e ora per il mondo intero. Non ho nulla da perdere».

