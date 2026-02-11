Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
Scioperi aerei, il Garante chiede di posticiparli: Salvini pronto a convocare i sindacati per evitare disagi durante le Olimpiadi

11 Febbraio 2026 - 12:21 Alba Romano
scioperi aerei ita airways
La data critica è soprattutto quella del 16 febbraio che coincide con lo svolgimento dei Giochi di Milano-Cortina. L’obiettivo è bilanciare il diritto dei lavoratori a scioperare con il regolare svolgimento della manifestazione sportiva internazionale

La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha segnalato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il rischio di forti disagi legati alle astensioni nel settore del trasporto aereo previste per il 16 febbraio e il 7 marzo, in coincidenza con i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026. Secondo l’Autorità, queste date potrebbero pregiudicare la libertà di circolazione, e per questo motivo ha proposto di spostare gli scioperi nell’intervallo tra il 24 febbraio e il 4 marzo, periodi non interessati dalle competizioni olimpiche. L’obiettivo è bilanciare il diritto dei lavoratori a scioperare con il regolare svolgimento della manifestazione sportiva internazionale.

Chi sciopera

Il calendario delle agitazioni già proclamate coinvolge diverse categorie del trasporto aereo. Per il 16 febbraio sono previste astensioni nazionali di 24 ore per il personale di Ita Airways (indette da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl, Anpac e Anp), degli addetti di Alha Aeroporto di Milano Malpensa (Cub), della Airport Handling di Milano Linate e Malpensa (Cub) e degli assistenti di volo della Vueling Airlines (Filt-Cgil e Anpac). Sempre il 16 febbraio, il personale di terra e di volo di Ita Airways aderirà a uno sciopero di 4 ore indetto da Usb lavoro privato. Per il 7 marzo, invece, sono già programmati gli scioperi del personale Enav di Roma: indetti da Astra (8 ore), Rsa Filt-Cgil/Fast-Confsal-Av (8 ore), Rsa Ugl-Ta (4 ore) e Rsa Uilt-Uil (4 ore).

Salvini pronto a richiedere il rinvio delle agitazioni

Salvini intanto condivide le indicazioni del Garante, ed è pronto a richiedere formalmente il rinvio delle agitazioni ai sindacati e a convocarli presso il Mit per concordare la nuova programmazione. Lo si legge in una nota rilasciata dal ministero, che recita: «Il ministro condivide quanto sostenuto dalla Commissione di Garanzia a proposito degli scioperi aerei durante Milano Cortina 2026, compresi i Giochi Paralimpici».

