Scioperi di febbraio nei trasporti: dai treni agli aerei, quali sono i giorni a rischio stop

Si preannuncia un febbraio nero per chi si muove tra città e aeroporti. Una serie di scioperi – alcuni locali, altri a livello nazionale – minaccia di rallentare bus, treni, aerei, metro e persino le attività portuali. A livello nazionale, sono tre le giornate in cui si rischiano i disagi maggiori: il 6 febbraio per i porti, il 16 per il traffico aereo e il 28 per i treni.

Lo sciopero di Trenord del 2 febbraio

Ad aprire la serie di proteste sono oggi, lunedì 2 febbraio, i dipendenti di Trenord che hanno aderito allo sciopero proclamato dal sindacato Orsa. La circolazione dei treni sarà comunque garantita nelle fasce di punta, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per chi deve raggiungere l’aeroporto di Malpensa, Trenord ha predisposto collegamenti sostitutivi in autobus senza fermate intermedie a Milano Cadorna e Stabio. Allo sciopero di Trenord si sommano altre agitazioni locali: nel Lazio gli appalti ferroviari di Elior Divisione Itinere/Polaris saranno interessati da uno sciopero di quattro ore, mentre a Rimini lo stop di otto ore del personale dell’Officina Manutenzione Ciclica di Trenitalia potrebbe ridurre il numero di convogli in servizio.

Stop anche nei porti

Venerdì 6 febbraio è previsto lo sciopero nazionale dei portuali, proclamato dall’Usb Lavoro privato, che coinvolgerà lavoratori di imprese portuali e Autorità di Sistema Portuale. Nella stessa giornata, a livello locale, si fermeranno i servizi pubblici di Bari e Teramo, rispettivamente per quattro e ventiquattro ore. Mentre il personale di Autostrade per l’Italia della Direzione II Tronco di Milano sciopererà per otto ore. Anche in queste situazioni, le fasce di garanzia cercheranno di limitare i disagi per i pendolari.

Lo sciopero degli aerei

Lunedì 16 febbraio toccherà al comparto aereo scioperare, con i lavoratori di Ita Airways e assistenti di volo di Vueling che incroceranno le braccia per 24 ore. Negli aeroporti di Linate e Malpensa, lo sciopero del personale di terra di Airport Handling e Alha interesserà i servizi essenziali come check-in e imbarco bagagli, con fasce di garanzia per voli internazionali e collegamenti con le isole.

E quello dei treni

A fine mese, il 27 e 28 febbraio, lo sciopero del personale di macchina e di bordo delle Ferrovie dello Stato rischia di creare i disagi maggiori per chi viaggia in treno. Regionali, Frecce e Intercity potrebbero subire cancellazioni o ritardi, e le fasce di garanzia potrebbero essere modificate o non rispettate. Altri stop sparsi riguardano l’11 febbraio i dipendenti del Comune di Como, il 13 il trasporto pubblico locale a Bolzano e Termoli e il 24 quello di Udine, con possibili rallentamenti per il trasporto pubblico locale.

Foto copertina. ANSA/Fabio Frustaci