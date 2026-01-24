Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
ESTERIFBIMinneapolisScioperiUSA

Minneapolis si ferma contro l’Ice: «Gli agenti vadano via». Cento religiosi arrestati, un’agente dell’Fbi si dimette per pressioni interne

24 Gennaio 2026 - 09:04 Cecilia Dardana
embed
minneapolis
minneapolis
Scuole e negozi chiusi, migliaia in piazza a -23 gradi. Sit-in all’aeroporto contro Delta per i voli delle deportazioni

Minneapolis si è fermata. Un’intera città in sciopero contro l’Ice, l’agenzia federale per l’immigrazione finita al centro di una tempesta di accuse per violenze e abusi. Migliaia di persone hanno sfidato i -23 gradi per marciare nelle strade della città del Minnesota, diventata nelle ultime settimane uno dei simboli della linea dura dell’amministrazione Trump contro gli immigrati. Scuole, negozi, supermercati, bar, ristoranti, officine e laboratori hanno abbassato le serrande. Dal centro cittadino è partito un lungo corteo diretto verso una grande area commerciale della catena Target, teatro di un raid dell’Ice nei giorni scorsi. I manifestanti hanno sfilato mostrando cartelli con la scritta «Ice Out», chiedendo il ritiro degli agenti federali.

Le violenze dell’Ice

La mobilitazione arriva dopo una serie di episodi che hanno acceso la rabbia della città: l’uccisione a colpi d’arma da fuoco di Renee Good, 37 anni, disarmata; il fermo di una bambina ecuadoriana di due anni, Chloe, trattenuta insieme al padre mentre tornava a casa dal supermercato. Solo un intervento urgente di un giudice ha imposto il rilascio della piccola. E ancora: l’arresto di un bambino ecuadoriano di cinque anni, che ha scatenato numerose polemiche.

Cento religiosi arrestati

Durante la giornata centinaia di persone si sono radunate davanti a una sinagoga per una preghiera collettiva interreligiosa. Ma il momento di maggiore tensione si è verificato all’aeroporto internazionale di Minneapolis, dove circa cento tra preti, pastori e leader religiosi sono stati arrestati durante un sit-in contro Delta Airlines, accusata di fornire gli aerei utilizzati per le deportazioni.

I «mandati amministrativi» senza valore legale

Nonostante il vicepresidente JD Vance abbia dichiarato di voler «abbassare le tensioni» e promesso sanzioni disciplinari per eventuali abusi da parte degli agenti federali, il governo ha ribadito la propria piena fiducia nell’Ice. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha difeso le operazioni spiegando che gli agenti agiscono sulla base di «mandati amministrativi», documenti che però – secondo numerosi esperti legali – non avrebbero valore legale per autorizzare perquisizioni e arresti.

Le dimissioni di una agente dell’Fbi

A complicare ulteriormente il quadro, secondo quanto riportato dal New York Times, un’agente dell’Fbi si è dimessa denunciando pressioni interne. Tracee Mergen, supervisore dell’ufficio di Minneapolis, avrebbe lasciato l’incarico dopo che i vertici dell’agenzia a Washington le avrebbero chiesto di interrompere un’indagine per violazione dei diritti civili sull’uccisione di Renee Good da parte di un agente dell’Ice. Un’indagine che, in casi simili, rappresenta una procedura standard. Le autorità avevano definito Good una «terrorista interna», sostenendo che avesse tentato di investire l’agente. Un’analisi video successiva non ha però confermato questa versione.

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’Ice di Trump in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina? Piantedosi: «Impossibile, agenti Usa solo per scortare gli atleti»

2.

Crans-Montana, Tajani sulla scarcerazione di Jacques Moretti: «Inaccettabile». Il presidente svizzero: «La politica non deve interferire»

3.

Minneapolis, agenti dell’ICE sparano e uccidono un altro uomo. Trump li difende e attacca i Democratici: «Vogliono l’insurrezione» – I video

4.

A Davos durante il Forum economico esplode la domanda di servizi erotici. «Fino a 103.000 euro per 4 giorni con 5 donne»

5.

Minneapolis si ferma contro l’Ice: «Gli agenti vadano via». Cento religiosi arrestati, un’agente dell’Fbi si dimette per pressioni interne

leggi anche
minneapolis agente ice
ESTERI

Minneapolis, agente dell’Ice spara e ferisce un immigrato venezuelano: esplodono di nuovo le proteste. Trump: «In città c’è solo frode»

Di Cecilia Dardana
renee good uccisa dall'ice manifestazioni minneapolis
ESTERI

Come è morta Renee Good. Le manifestazioni a Minneapolis: «Uccisa dall’Ice»

Di Alessandro D’Amato
jacob frey
ESTERI

Jacob Frey, il sindaco che ha detto all’Ice: «Vattene via da Minneapolis». La situazione in città e le squadre anti agenti – Il video

Di Stefania Carboni
minneapolis
ESTERI

Minneapolis, gli attimi dopo gli spari. «Posso controllarle il polso? Sono medico». L’agente Ice lo gela: «No, non mi interessa» – Il video

Di Stefania Carboni
minneapolis
ESTERI

Perché l’omicidio di Minneapolis di Renee Nicole Good sta diventando un caso. Trump: «Agitatrice di professione». Proteste e lanci di lacrimogeni

Di Stefania Carboni
renee nicole good uccisa agenti ice minneapolis 2
ESTERI

Renee Nicole Good, chi era la donna uccisa dagli agenti dell’Ice: «Era cittadina Usa»

Di Alessandro D’Amato