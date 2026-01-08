Renee Nicole Good, chi era la donna uccisa dagli agenti dell’Ice: «Era cittadina Usa»

Secondo la polizia non era oggetto di attività di controllo. Il consiglio comunale: «Una donna queer, membro amato e celebrato della comunità, ora è stata strappata alla sua famiglia»

Si chiamava Renee Nicole Good, aveva 37 anni ed era cittadina americana. È lei la donna uccisa a colpi di pistola da un agente dell’Immigration and Customs Enforcement a Minneapolis. L’omicidio è avvenuto durante uno scontro tra agenti federali e manifestanti nei pressi della 34th Street e Portland Avenue. Il capo della polizia di Minneapolis Brian O’Hara ha dichiarato che la donna uccisa non era oggetto di alcuna attività di controllo. Aveva un figlio di 4 o 5 anni.

Renee Nicole Good

Nel filmato si vede un agente dell’Ice che spara contro un’automobile che parte. La madre di Good, Donna Ganger, ha dichiarato al Minnesota Star Tribune che sua figlia era «una delle persone più gentili che abbia mai conosciuto. Era estremamente compassionevole. Si è presa cura delle persone per tutta la vita. Era amorevole, comprensiva e affettuosa. Era un essere umano straordinario». Dice anche che la figlia non ha preso parte agli scontri tra l’ICE e i manifestanti. La deputata Leigh Finke (DFL-St. Paul) ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime il suo cordoglio per Good, definendola «una donna queer, un membro amato e celebrato della comunità, che ora è stata strappata alla sua famiglia».

«Una violenta rivoltosa»

Secondo l’Ice invece la donna era una «violenta rivoltosa» che «ha armato il suo veicolo… nel tentativo di uccidere gli agenti». «Sono stronzate», ha risposto il sindaco di Minneapolis Jacob Frey, aggiungendo che il video dell’omicidio mostrava «un agente che usava il potere in modo sconsiderato». Secondo il dipartimento della sicurezza interna gli agenti stavano tentando di effettuare degli arresti quando Good ha cercato di usare il suo veicolo come arma contro gli agenti, spingendo un agente federale a sparare per legittima difesa. L’agente coinvolto non è stato identificato pubblicamente e l’incidente è ancora sotto inchiesta. Renee Nicole Good viveva nelle Twin Cities con il compagno.

La donna uccisa dall’ICE

Secondo lo Star Tribune, Good era stata sposata con Timmy Ray Macklin Jr., morto nel 2023 all’età di 36 anni. Il padre di Macklin ha dichiarato al giornale che la coppia ha avuto un figlio e ha affermato che ha intenzione di prendersi cura del bambino dopo la morte di Good. Il segretario alla sicurezza interna Kristi Noem ha ribadito che gli agenti dell’Ice stavano svolgendo operazioni a Minneapolis quando uno dei loro veicoli è rimasto bloccato nella neve. Mentre cercavano di liberarlo sarebbero stati molestati e bloccati da quello che è stato descritto come un gruppo di protesta. Gli agenti si sono avvicinati al veicolo di Good dopo che lei aveva ripetutamente bloccato gli agenti e ostacolato il loro lavoro. Gli agenti dell’ICE hanno ordinato a Good di uscire dal veicolo e di smettere di ostacolare le forze dell’ordine, ma lei si è rifiutata di obbedire.

Il veicolo come un’arma

«Poi ha proceduto a trasformare il suo veicolo in un’arma», ha detto Noem, aggiungendo che Good ha tentato di investire un agente. L’uomo è stato portato in ospedale e dimesso. Il veicolo era intestato a Renee N. Good Macklin a un indirizzo di Kansas City, Missouri. Nessuno degli agenti coinvolti nella sparatoria di Minneapolis indossava telecamere sul corpo al momento dell’incidente. L’ICE ha gradualmente introdotto le bodycam in tutto il Paese, anche durante i recenti arresti di personaggi di spicco, ma la squadra coinvolta nell’operazione di controllo di mercoledì non era dotata di telecamere.