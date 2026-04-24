Julia Varvaro: la funzionaria di Trump accusata di essere una sugar baby

Un ex fidanzato sostiene di aver speso 40 mila dollari per lei tra vacanze e gioielli. Dopo averla conosciuta su Hinge. E lei gli avrebbe confessato di usare marijuana e Xanax

Fino a pochi giorni fa era un’alta funzionaria del dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti. Una vicesegretaria aggiunta per il contrasto al terrorismo. Ma adesso Julia Varvaro è stata sospesa dall’incarico. Per un’accusa curiosa: avrebbe adescato uomini su un sito di sugar daddy. Ovvero le persone anziane che finanziano uno stile di vita lussuoso alle loro “amichette”. La 29enne avrebbe avuto un profilo su Seeking.com. Ovvero il sito usato da giovani single in cerca di partner anziani e danaroso.

Julia Varvaro e l’accusa di essere una sugar babe

Sul web Varvaro figurava con il nome Alessia e nel suo profilo sosteneva di lavorare per un’agenzia governativa e di essere in grado di offrire una «sensualità raffinata». La storia è venuta fuori grazie a un ex account identificato solo come Robert B., un dirigente che ha presentato una denuncia all’Ufficio dell’Ispettore Generale del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS). Affermando di aver speso tra i 30.000 e i 40.000 dollari per Varvaro in tre mesi, tra vacanze di lusso e gioielli costosi, secondo quanto riportato da TMZ. Varvaro ha usato la stessa foto pubblicata sul suo account ufficiale su Instagram. Nella presentazione diceva di essere «attratta da ambienti sensuali», oltre che dall’«uomo mascolino, attento, protettivo e discretamente giocoso, per esperienze reciprocamente vantaggiose».

L’ex fidanzato

Robert B. ha sostenuto di essere stato il fidanzato di Varvaro. Molto più anziano di lei e padre divorziato, l’aveva conosciuta su un’app di incontri che si chiama Hinge. Poi l’ha portata con viaggi in prima classe ad Aruba e in vacanza in Italia. La relazione sarebbe finita dopo che lui si è rifiutato di spendere altri soldi. A quel punto, ha segnalato il profilo all’ispettorato generale del dipartimento di Sicurezza interna. Secondo l’uomo Varvaro gli avrebbe confidato che i gioielli da 40 mila dollari che indossava erano regali dei suoi ricchi benefattori. Robert B avrebbe anche dichiarato di aver visto Varvaro consumare marijuana in quasi una dozzina di occasioni e assumere Xanax a scopo ricreativo, accuse che lei ha fermamente negato.

Le accuse e la difesa

Un ex funzionario della CIA ha dichiarato al Daily Mail che le accuse di relazioni con uomini più anziani e redditi non dichiarati rappresentano «problemi seri per il personale di sicurezza del Dipartimento per la Sicurezza Interna», avvertendo che tali comportamenti espongono gli individui al ricatto e compromettono il loro giudizio, mettendo a rischio la sicurezza nazionale. Varvaro ha respinto le accuse definendole opera di un «ex fidanzato pazzo che si è inventato tutto», affermando di non sapere che fosse sbagliato andare in vacanza con il suo compagno.

Un funzionario del Dipartimento per la Sicurezza Interna ha confermato che Varvaro si trova in congedo amministrativo e non ricopre più la carica di Vice Assistente Segretario. Varvaro ha conseguito un dottorato di ricerca in Sicurezza Interna presso la St. John’s University nel 2024 e ha lavorato nel settore antiterrorismo dal maggio 2025.