L’Ue: «L’Ucraina sta prevalendo sulla Russia, Putin negozi». Il Cremlino: «Avanti con la guerra» – La diretta

Mosca tiene chiusa la porta alle proposte di mediazione, l'Ue pronta a versare i primi prestiti a Kiev. Tutti gli aggiornamenti

Non accennano a decollare gli sforzi negoziali tra Russia e Ucraina che Volodymyr Zelensky ha evocato nei giorni scorsi con la lettera aperta a Vladimir Putin. Il Cremlino, almeno formalmente, conferma che la porta al momento è chiusa, mentre Donald Trump pensa a una carta “fuori dai giochi” per ravvivare le trattative: il Patriarca ortodosso di Gerusalemme Teofilo III. L’Ue intanto continua a sostenere con forza l’Ucraina, sostiene che vi siano segnali che essa «prevale» sulla Russia sul terreno ed è pronta a versare a Kiev la prima tranche dei prestiti comuni concordati nei mesi scorsi.