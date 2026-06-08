L’Ue: «L’Ucraina sta prevalendo sulla Russia, Putin negozi». Il Cremlino: «Avanti con la guerra» – La diretta
Non accennano a decollare gli sforzi negoziali tra Russia e Ucraina che Volodymyr Zelensky ha evocato nei giorni scorsi con la lettera aperta a Vladimir Putin. Il Cremlino, almeno formalmente, conferma che la porta al momento è chiusa, mentre Donald Trump pensa a una carta “fuori dai giochi” per ravvivare le trattative: il Patriarca ortodosso di Gerusalemme Teofilo III. L’Ue intanto continua a sostenere con forza l’Ucraina, sostiene che vi siano segnali che essa «prevale» sulla Russia sul terreno ed è pronta a versare a Kiev la prima tranche dei prestiti comuni concordati nei mesi scorsi.
Lavrov: «Ma quali negoziati, avanti con la guerra»
Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ribadisce la chiusura di Mosca a ipotesi di negoziati con l’Ucraina, suggerendo come a decidere il corso della guerra continuerà ad essere lo scontro sul terreno. «Non so come si possa anche solo parlare di negoziati in questo contesto. In questo momento tutto dipende non dai negoziati, ma dalle azioni dei nostri eroi sulle linee del fronte», ha detto Lavrov in una conferenza stampa, come riporta il Kyiv Independent.
Kubilius (Ue): «L'Ucraina prevale sulla Russia»
L’Ucraina «sta iniziando a prevalere, sia sul terreno vicino a Donetsk e Pokrovsk, sia con gli attacchi in profondità» contro la Russia. Lo ha detto il commissario Ue alla Difesa, Andrius Kubilius, a margine della ministeriale Ue Difesa a Cipro, sottolineando che questi sviluppi stanno cambiando la percezione della situazione e potrebbero spingere il presidente russo Vladmir Putin a negoziare. Sul tavolo dei ministri Ue, ha aggiunto Kubilius, c’è anche un aumento delle spese per la difesa di Kiev. Oltre al prestito comune da 90 miliardi per Kiev, Kubilius ha affermato che i governi europei puntano a confermare gli stessi livelli di sostegno del 2025. Nel complesso, l’aiuto europeo all’Ucraina potrebbe attestarsi «intorno ai 70 miliardi di euro».
Commissione: «Primi prestiti Ue a Kiev entro giugno»
La prima tranche del prestito comune Ue da 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina sarà erogata entro giugno. Lo ha annunciato il portavoce della Commissione europea Balazs Ujvari, senza indicare una data precisa per il versamento. L’esborso iniziale ammonterà a 9,1 miliardi di euro: 5,9 miliardi saranno destinati alla difesa, 3,2 miliardi al sostegno del bilancio statale. «Stiamo definendo gli ultimi dettagli e le prime transazioni saranno possibili entro la fine di questo mese», ha detto il portavoce della Commissione.
Peskov: «L'Europa arma Kiev e poi parla di pace»
La posizione dei leader di Francia, Gran Bretagna e Germania sull’Ucraina è «incoerente», perché mentre parlano di pace, affermano di volere aiutare Kiev a produrre nuovi tipi di armi «per continuare la guerra». Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando la dichiarazione congiunta di ieri di Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz dopo l’incontro a Londra con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Vorrei sottolineare che Macron, Starmer e Merz stanno cercando di parlare di pace e allo stesso tempo evidenziano la loro intenzione di aiutare il regime di Kiev a produrre nuovi tipi di armi per continuare la guerra – ha affermato Peskov, citato dall’agenzia Interfax -. Questo non è forse incoerente, e non dimostra forse al meglio l’intenzione reale delle capitali europee?». Peskov ha poi ricordato le parole pronunciate dal presidente Vladimir Putin venerdì nel suo intervento al Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). «Il presidente – ha sottolineato il suo portavoce – ha detto che nelle attuali condizioni e alla luce delle azioni che vediamo da parte del regime di Kiev, terroristiche, criminali, dirette contro i bambini, è molto difficile immaginare come si possa raggiungere un accordo».
Drone ucraino su un treno in Russia, un morto
Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita a causa di un drone ucraino che ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri Mosca-Simferopol. Lo ha annunciato il governatore della Crimea Sergey Aksyonov secondo quanto riportato da Tass. Le autorità locali stanno organizzando autobus per trasportare gli altri passeggeri a destinazione. «Secondo le prime informazioni, un attacco di un drone nemico alla locomotiva del treno passeggeri Mosca-Simferopol ha ferito il macchinista e ucciso il suo assistente. I passeggeri sono rimasti illesi», ha scritto Aksyonov sul suo canale Telegram. «Esprimo le mie sincere condoglianze alla famiglia e agli amici del defunto e auguro una pronta guarigione ai feriti. Sono in corso di organizzazione autobus per il trasporto dei passeggeri. Le autorità della Repubblica di Crimea forniranno tutta l’assistenza e il supporto necessari».