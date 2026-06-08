Drone nello spazio aereo della Lettonia abbattuto dagli aerei Nato

Un altro apparecchio esplode in Moldavia. L'appello alla popolazione: rimanete a casa

Le forze armate lettoni hanno emesso un allarme di minaccia aerea per le regioni orientali al confine con Russia e Bielorussia, chiedendo alla popolazione di rimanere in casa. Almeno un drone è stato confermato essere entrato nello spazio aereo lettone dalla Russia, ha dichiarato un portavoce dell’esercito a Reuters. Il drone risulta essere stato abbattuto dagli aerei della Nato.

Il drone in Lettonia

I droni militari che sconfinano nello spazio aereo di Finlandia, Estonia, Lettonia e Lituania stanno alimentando i timori che la guerra in Ucraina si stia estendendo ai confini settentrionali della NATO con la Russia. Mentre l’Ucraina intensifica gli attacchi a lungo raggio contro i porti russi del Mar Baltico, alcuni dei suoi droni hanno mancato i bersagli, provocando allarmi di sicurezza nei paesi limitrofi. Un altro drone ha sconfinato in Moldavia nelle prime ore di lunedì e frammenti con tracce di un’esplosione sono stati ritrovati in un campo vicino al villaggio orientale di Lopatna, non lontano dal confine con l’Ucraina, ha dichiarato il Ministero della Difesa moldavo.

E quello in Moldavia

I sistemi di sorveglianza moldavi hanno rilevato l’ingresso del drone nel Paese alle 00:20 ora locale (21:20 GMT) di lunedì, proveniente dalla località di Mihailovca-Lopatna, ha precisato il Ministero. «È stato confermato il ritrovamento di frammenti di un velivolo a pilotaggio remoto in un campo agricolo vicino alla località di Lopatna. Le tracce rinvenute sul luogo indicano una precedente esplosione», ha aggiunto. Il ministero ha preso atto di un attacco russo avvenuto nella notte nella vicina Ucraina e ha affermato che i frammenti del drone sono sotto esame per stabilirne l’origine e le circostanze dell’incidente.

La guerra

«Quanto accaduto sottolinea i rischi e le conseguenze che la guerra di aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina pone alla sicurezza regionale e agli stati confinanti», ha dichiarato il ministero degli Esteri moldavo in un comunicato. La Moldavia ha dovuto affrontare numerosi episodi di droni russi che hanno sorvolato il suo territorio o di detriti caduti in aree vicino al confine. La presidente Maia Sandu ha affermato domenica che la guerra in Ucraina ha dimostrato che il suo paese ha un disperato bisogno di droni intercettori ad alta tecnologia e che è necessaria una nuova legislazione per facilitarne la produzione.