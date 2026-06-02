Ucraina, 18 morti per gli attacchi russi. Il Cremlino: «La guerra può finire in giornata se si arrendono»

Zelensky: 656 droni d'attacco e 73 missili, tra le vittime due bambini. Peskov: l'esercito ucraino si ritiri

Sono 18 le persone rimaste uccise negli attacchi russi contro le città di Kiev e Dnipro. Lo hanno riferito le autorità: 6 morti nella capitale e 12 nella città al centro del paese. Fra questi, anche un bambino di tre anni e un altro di 8. Oltre cento i feriti, mentre proseguono le operazioni di soccorso, con la possibilità che si contino altre vittime.

L’attacco a Kiev e Dnipro

«Nella notte, la Russia ha lanciato contro i nostri cittadini 656 droni d’attacco e 73 missili di vari tipi: balistici, da crociera, antinave. Un attacco su larga scala e una dichiarazione assolutamente trasparente da parte della Russia: se l’Ucraina non sarà protetta dagli attacchi balistici e da altri missili, questi attacchi continueranno. L’Europa ha bisogno della propria difesa antimissile, in modo che questa guerra possa finalmente concludersi. E c’è assolutamente bisogno dell’aiuto degli Stati Uniti nella fornitura di missili ai Patriot», ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

La risposta agli attacchi

Il ministero della Difesa russo ha invece detto che «questa notte, in risposta agli attacchi terroristici del regime di Kiev, le Forze Armate russe hanno lanciato un massiccio attacco utilizzando armi a lungo raggio a guida di precisione, impiegate in ambito aereo, terrestre e navale, inclusi missili aerobalistici ipersonici e droni, prendendo di mira impianti dell’industria della difesa a Kiev, Zaporizhzhia, Kharkiv e Dnipropetrovsk, oltre che nelle regioni di Poltava, Khmelnytsky e Sumy, e a infrastrutture ucraine per il carburante e i trasporti utilizzate dalle Forze Armate ucraine e aeroporti militari.

La fine della guerra

Il ministero ha detto che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti e che i bersagli designati sono stati colpiti. Da parte loro, le autorità ucraine hanno riferito che un grave attacco russo avvenuto nelle prime ore di questa mattina ha causato la morte di nove persone, di cui quattro nella capitale, Kiev. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha invece detto che il conflitto con l’Ucraina potrebbe finire “entro la fine della giornata” se le Forze armate ucraine si ritirassero dalle regioni occupate dalla Russia.

«Ne abbiamo parlato ripetutamente. Anche il presidente ne ha parlato», ha detto Peskov ai giornalisti. «Per raggiungere questo obiettivo, Zelensky deve ordinare alle sue Forze armate di lasciare le regioni russe», ha sottolineato riferendosi alle regioni ucraine parzialmente occupate da Mosca che le considera suoi territori. In precedenza, l’ufficio presidenziale ucraino aveva riferito che Zelensky auspica di porre fine alle ostilità prima dell’inizio dell’inverno.