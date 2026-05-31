La sede diplomatica americana ha smentito il blocco delle attività

Diverse condivisioni mostrano l’immagine che dovrebbero dimostrare l’avvenuta evacuazione dell’ambasciata americana a Kiev. Ma una foto da sola non è una fonte. Andrebbe contestualizzata.

Per chi ha fretta:

Sui social network si è diffusa la notizia di una presunta evacuazione d’emergenza dell’ambasciata statunitense in Ucraina.

L’ambasciata USA a Kiev ha smentito ufficialmente il claim, dichiarando di essere aperta e di non aver modificato la propria operatività.

L’immagine che circola online come presunta prova visiva è un falso: è stata originariamente pubblicata su 4Chan ed è stata generata tramite l’IA Google Gemini, come confermato dal watermark invisibile SynthID.

Il contesto

Le condivisioni in oggetto presentano la seguente didascalia: «BREAKING: Evacuata l’ambasciata Usa a Kyiv. Trump dà la libertà al criminale del cremlino di bombardare la capitale ? La NATO deve rispondere,il mondo deve altresì difendere un paese libero,sovrano e indipendente sotto attacco da quattro anni dalla melma terroristica russa .Punto».

L’immagine generata con Gemini e la smentita dell’Ambasciata

Si tratta di una fake news virale già nelle pagine anglofone, come si può evincere dal fact-checking della collega Sofia Babu Chacko per The Sunday Guardian. Per altro è arrivata anche la smentita dell’ambasciata su X.com e dal proprio sito ufficiale: «L’Ambasciata degli Stati Uniti è aperta. Non ci sono cambiamenti nelle nostre operazioni e le notizie in contrario sono false. Il Dipartimento di Stato non ha priorità più elevate della sicurezza e della protezione dei cittadini americani e rivede regolarmente la postura di sicurezza dell’Ambasciata di Kyiv. Ribadiamo il nostro messaggio secondo cui i cittadini americani non dovrebbero viaggiare in Ucraina per nessun motivo a causa del conflitto armato».

La foto generata con l’AI

Per altro abbiamo accertato che l’immagine dei funzionari americani che “scappano” dall’ambasciata è apparsa su 4Chan ed è stata realizzata con Gemini. Attraverso il tool di SynthID, è possibile riscontrare il watermark invisibile che rende riconoscibili le immagini prodotte mediante l’IA di Google:

Conclusioni

La notizia del blocco delle attività e dell’evacuazione del personale dell’ambasciata americana a Kiev è del tutto infondata. L’allarme è stato alimentato da un contenuto visivo totalmente fabbricato tramite intelligenza artificiale, smentito categoricamente per via diplomatica ufficiale.

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