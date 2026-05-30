Il filmato social decontestualizza il trasferimento sanitario dei passeggeri della nave da crociera Hondius: i protocolli spagnoli prevedono livelli di protezione diversi in base al rischio e al contatto

Diverse condivisioni Meta (per esempio qui e qui) riportano un’immagine che mostrerebbe il complotto volto a generare l’emergenza Hantavirus. Al solito, come già visto in narrazioni simili, la “prova” consisterebbe nella presenza di una persona senza protezioni. Il filmato originale, registrato all’aeroporto di Tenerife, mostra le operazioni di trasferimento sanitario dei passeggeri della nave da crociera Hondius.

Per chi ha fretta:

Alcuni post sui social usano un video dell’aeroporto di Tenerife per ipotizzare una messinscena sull’Hantavirus.

Nel filmato si vede un uomo senza tuta protettiva muoversi tra operatori interamente equipaggiati.

Il video è reale, ma descrive il trasferimento sanitario dei passeggeri della nave da crociera Hondius.

L’uomo senza tuta è un lavoratore aeroportuale: i protocolli non impongono la protezione integrale a chi non entra in contatto stretto con i soggetti infetti.

Il contesto

Le condivisioni in oggetto riportano la seguente didascalia:

Un uomo cammina accidentalmente nella scena mentre stanno girando per “FHANTAVIRUS”.

Come funzionano i protocolli di sicurezza in aeroporto

Le immagini mostrano alcuni operatori che indossano tute protettive e spruzzano sostanze igienizzanti nei pressi della scaletta di un aereo. A un certo punto, un uomo senza tuta e con la sola mascherina attraversa tranquillamente l’area delle operazioni.

Come spiegato dai colleghi Ara Eugenio e Lucía Diaz per AFP Fact-check – che hanno contattato il Ministero della Salute spagnolo -, l’uomo in questione lavora molto probabilmente per l’aeroporto. Secondo le linee guida di sicurezza, chi non entra a stretto contatto con i passeggeri ha semplicemente l’obbligo di indossare i dispositivi di base, come la mascherina e i guanti, per proteggersi in caso di interazione con superfici contaminate.

Conclusioni

Il video diffuso sui social non dimostra alcuna finzione cinematografica o complotto legato all’Hantavirus. Si tratta delle riprese autentiche di un trasferimento sanitario avvenuto a Tenerife, all’interno del quale il personale ha applicato i diversi livelli di protezione previsti dalle normative sanitarie spagnole a seconda del ruolo e della distanza dai passeggeri.

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