Un video virale sui social usa la traccia radar di un normale pattugliamento o addestramento notturno per alimentare la teoria del complotto sulle "scie chimiche". Ma la manipolazione climatica su vasta scala non esiste

Un video virale su Facebook mostra il tracciato radar di un aereo militare in volo notturno sopra il mare Adriatico. Secondo la voce narrante, si tratterebbe di un velivolo della NATO impegnato in operazioni segrete di «geoingegneria militare» per modificare il meteo e indurre artificialmente pioggia e freddo. Si tratta dell’ennesima declinazione della teoria del complotto delle Scie chimiche. Il volo rientra probabilmente nelle normali attività di monitoraggio o addestramento militare, mentre la tecnologia per manipolare il clima in questo modo non esiste.

Per chi ha fretta:

Un reel su Facebook mostra il tracciato di un volo militare notturno sull’Adriatico, sostenendo che serva a modificare il clima.

La teoria della geoingegneria militare segreta è priva di basi scientifiche e si riallaccia al vecchio mito delle “scie chimiche”.

Le tecniche reali di modificazione meteorologica, come il cloud seeding, hanno effetti limitati, locali e dall’efficacia ancora incerta: non sono in grado di alterare il clima di una regione.

I tracciati radar ripetitivi o “in cerchio” sono una costante dei normali voli militari di pattugliamento o di rifornimento in volo (holding pattern), non la prova di un sabotaggio climatico.

Il contesto

Il filmato viene commentato da una voce narrante. Abbiamo trascritto l’audio mediante Turboscribe:

«Maestri buongiorno. Vediamo l’aeroplanino della NATO che si è fatta sette ore in notturna sopra il mare Adriatico. Vi piace questa cosa? Ovviamente notturna, così nessuno li può vedere. Avevano messo Sole tutto il giorno, invece poi ti svegli e il Sole non c’è, anzi c’è la pioggia. C’è un cielo completamente grigio, ovviamente dovuto ad azioni di geoingegneria militare, che effettuano la notte e non solo – giorno, notte e pomeriggio -, sempre quindi. Questo freddo, questo clima, è modificato, è stato indotto dai militari».

Cos’è davvero la geoingegneria

Abbiamo già spiegato in numerosi articoli che la geoingegneria non è un complotto segreto, né dispone di conoscenze tali da condizionare interi climi mediante la diffusione delle fantomatiche Scie chimiche. Riguarda il contrasto dei cambiamenti climatici causati dall’attività umana. Purtroppo siamo ancora ben lontani dal riuscire a modificare il tempo atmosferico, figuriamoci l’intero clima di una regione.

Tutte le tecniche della geoingegneria hanno trovato scarse conferme sperimentali di efficacia ed efficienza. La Royal Society suggerisce di guardare alla geoingegneria esclusivamente come a un’opzione da inserire in un pacchetto molto più ampio di misure. La priorità assoluta deve rimanere il taglio drastico delle emissioni di gas serra.

Una delle tecniche più sopravvalutate dai complottisti è quella del cloud seeding. Come suggerisce il nome (inseminazione delle nuvole), richiede che siano già presenti delle nubi.

Da decenni esistono studi sulla possibilità di controllare le precipitazioni atmosferiche, almeno in aree circoscritte. Il primo pioniere del cloud seeding è stato l’ingegnere tedesco Louis Gathmann nel 1891. Ne illustrerà il funzionamento in uno studio sul Journal of Applied Physics, nel 1947.

Il principio di base è quello di irrorare delle sostanze in grado di generare a contatto con l’umidità atmosferica dei cristalli di ghiaccio. Si possono usare dei sali, come lo ioduro d’argento. Negli Emirati Arabi Uniti queste sostanze vengono sprigionate mediante dei droni.

Per ironia della sorte i limiti di queste tecniche dimostrano proprio che i teorici delle Scie chimiche si sbagliano. Infatti tutt’oggi i risultati sono incerti – e stiamo parlando di determinare il tempo atmosferico in zone limitate -, figuriamoci quanto sarebbe difficile e dispendioso applicare queste tecniche per il clima.

Conclusioni

Le immagini del volo notturno sopra l’Adriatico non dimostrano alcuna attività di manipolazione climatica. La tesi si basa sulla decontestualizzazione di una normale attività di volo militare, sfruttata per alimentare la pseudoscienza della geoingegneria segreta. Ad oggi, la scienza non dispone di tecnologie capaci di modificare il tempo atmosferico su vasta scala, e i limiti delle tecniche esistenti smentiscono radicalmente le narrazioni complottiste.

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