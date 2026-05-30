Nei post social si confondono i ceppi virali del Vecchio e del Nuovo Mondo per alimentare vecchie teorie del complotto filorusse

Diverse condivisioni Facebook (qui e qui) riportano fuori contesto un intervento della portavoce del Public Health Center ucraino, Mykola Hanich. Lo scorso 11 maggio sosteneva che nel Paese «dozzine di casi di infezione da Hantavirus vengono registrati ogni anno». Secondo la narrazione diffusa dai complottisti questo dimostrerebbe che i recenti casi di Hantavirus Andes proverrebbero da un biolaboratorio in Ucraina. A diffondere il virus sarebbero gli stessi militari ucraini.

Per chi ha fretta:

I casi di Hantavirus in Ucraina sono un fenomeno naturale ed endemico (Hantavirus del Vecchio Mondo) registrato regolarmente dalle autorità sanitarie da anni.

(Hantavirus del Vecchio Mondo) registrato regolarmente dalle autorità sanitarie da anni. Il ceppo Andes , isolato recentemente a bordo della nave MV Hondius, è invece un virus del Nuovo Mondo tipico di Cile e Argentina.

, isolato recentemente a bordo della nave MV Hondius, è invece un virus del Nuovo Mondo tipico di Cile e Argentina. Non esiste alcun legame biologico o geografico tra i due fenomeni, né tantomeno con la tesi complottista dei biolaboratori militari in Ucraina.

La narrazione virale

Le condivisioni in oggetto riportano le seguenti didascalie:

Primi 2 casi di Hantavirus in Ucraina. I pazienti sono stati ricoverati nell’ospedale di Khmelnytskyi nel reparto per malattie infettive e sono stati dimessi dopo la guarigione. Al primo paziente è stata diagnosticata una febbre emorragica acuta con sindrome renale. Il secondo paziente presentava danni al fegato, eruzione cutanea e febbre. La positività all’Hantavirus è stata confermata da esami di laboratorio. Ricordiamo che in passato la Russia aveva accusato gli Stati Uniti di aver costruito una rete di bio-laboratori in Ucraina per condurre ricerche su virus e agenti biologici.

Inoltre:

Ci riprovano? Dott.ssa Irina Semenova di Kiev: l’hantavirus è diffuso tra il personale militare delle forze armate ucraine nella zona di Sumy! È possibile che ci sia stata una fuga di laboratorio involontaria o meno dai biolab ucraini? E questa strana coincidenza temporale con l’hantavirus sulla nave MV Hondius serve forse a rafforzare la narrativa pandemica? Il video contiene un messaggio promozionale di una delle seguenti aziende

La nota bufala dei “biolaboratori”

Come succede con la Covid-19, si confonde un virus col gruppo di patogeni con cui è imparentato. Il caso avvenuto a bordo della nave MV Hondius riguarda Andes, endemico in Cile e Argentina. Si tratta di un Hantavirus del Nuovo Mondo. Inoltre è l’unico di cui è dimostrata la trasmissione tra persone. I casi che riguardano l’Ucraina invece sono dovuti agli Hantavirus del Vecchio Mondo.

Avevamo già trattato narrazione complottista della rete di biolaboratori americani in Ucraina destinati alla guerra biologica. Diffusa principalmente da fonti vicine a Mosca, si è presto rivelata priva di fondamento.

Conclusioni

I dati epidemiologici sui casi di Hantavirus in Ucraina sono pubblici e descrivono una situazione sanitaria nota e ordinaria. Il tentativo di collegare la normale presenza del virus sul territorio a presunti esperimenti militari o ai casi rilevati sulla nave MV Hondius si scontra con la realtà biologica: si tratta di ceppi virali differenti, che appartengono a contesti geografici ed epidemiologici del tutto distinti.

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