La bufala di Mindich in fuga con 800 kg d’oro attribuita a Haaretz

Il dominio haaretz24.com non ha nulla a che fare con il quotidiano israeliano. È stato registrato cinque giorni prima della pubblicazione dell'articolo

Sui social circola una notizia attribuita al quotidiano israeliano Haaretz secondo cui Timur Mindich, ex socio d’affari del presidente ucraino Zelensky, sarebbe fuggito dall’Ucraina verso Israele a bordo di un jet privato portando con sé circa 800 chilogrammi d’oro e 17 milioni di dollari in contanti. Si tratta di una notizia falsa. Haaretz non ha mai pubblicato nulla del genere.

Per chi ha fretta

La notizia non è stata pubblicata da Haaretz.

Il sito indicato nei post virali è haaretz24.com, un dominio registrato appena cinque giorni prima della pubblicazione dell’articolo. Il sito ufficiale del quotidiano israeliano è haaretz.com, attivo dal 1997.

Sul sito autentico di Haaretz non esiste alcun articolo sugli 800 kg d’oro. Il NABU non ha diffuso alcun comunicato in merito.

La diffusione della falsa notizia

«La NABU ha chiesto aiuto a Israele per rintracciare quasi una tonnellata (!) d’oro e 17 milioni di dollari che Timur Mindich — noto come «il portafoglio di Zelensky» — ha fatto uscire clandestinamente dall’Ucraina a bordo di un jet privato – Haaretz» si legge in un post Facebook che riprende il testo diffuso dal canale Telegram VQBChannel, noto per la diffusione di fake news della propaganda russa.

Da dove arriva la falsa notizia: un sito clone, non Haaretz

I post virali rimandano a un articolo pubblicato sul dominio haaretz24.com. Chi conosce il quotidiano israeliano sa che il sito ufficiale è haaretz.com, registrato nel 1997.

Il dominio haaretz24.com risulta registrato appena cinque giorni prima della pubblicazione dell’articolo, come verificabile tramite i dati WHOIS. Si tratta di un sito clone, creato per simulare l’autorità di una testata reale e conferire credibilità a un contenuto inventato.

Conclusioni

La notizia secondo cui Haaretz avrebbe riportato la fuga di Mindich dall’Ucraina con 800 kg d’oro è falsa. L’articolo proviene da un sito clone registrato pochi giorni prima dalla diffusione della falsa notizia.

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