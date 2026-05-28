Zelensky e la cocaina sulle copertine del Bild, Liverpool Echo e Jerusalem Post? Sono tutte false

Sui social circolano presunte prime pagine di cinque quotidiani internazionali dedicate all'intervista di Yulia Mendel a Tucker Carlson

Sui social circolano le immagini di presunte prime pagine di cinque quotidiani internazionali. Parliamo della tedesca Bild, la britannica Liverpool Echo e l’israeliana The Jerusalem Post. Tutte datate 12 maggio 2026, tutte dedicate all’intervista dell’ex portavoce di Zelensky, Yulia Mendel, a Tucker Carlson. Titoli su cocaina, dipendenze, propaganda «alla Goebbels». La narrazione che le accompagna sostiene che «la stampa straniera ha risposto con interesse» alle «rivelazioni» di Mendel. Nessuna di queste copertine è reale, ma sono state rilanciate anche dalla TV russa.

Per chi ha fretta

Su Facebook e X circolano immagini di presunte prime pagine di cinque quotidiani internazionali, tutte datate 12 maggio 2026, con titoli su Zelensky e la cocaina legati all’intervista di Yulia Mendel a Tucker Carlson.

Nessuna di queste copertine è autentica. Ogni prima pagina originale di quel giorno trattava argomenti completamente diversi.

Le false copertine sono state create manipolando graficamente le prime pagine originali, sostituendo titoli e immagini.

Il contesto

L’11 maggio 2026, Tucker Carlson ha pubblicato una lunga intervista con Yuliia Mendel, ex portavoce del presidente ucraino Volodymyr Zelensky dal 2019 al 2021. Attraverso questa, è partita la macchina del fango per sostenere con certezza quelle narrazioni della propaganda russa su Zelensky “cocainomane” e pericoloso. A poche ore dalla diffusione dell’intervista, su Facebook e X hanno iniziato a circolare immagini di presunte prime pagine di quotidiani europei e israeliani, accompagnate da una narrazione secondo cui la stampa internazionale avrebbe confermato le «rivelazioni» dell’ex portavoce.

Cosa c’era davvero nelle prime pagine

Vediamo, testata per testata, cosa è stato falsificato e cosa conteneva realmente ciascuna edizione del 12 maggio 2026.

Bild

Nella falsa copertina compare il titolo «Abbiamo dato dei soldi a un tossicodipendente».

Nella vera prima pagina, il titolo principale era «Quando sono ricco? Quando sono povero?», dedicato alla nuova tabella dei redditi elaborata dal ministero delle Finanze tedesco.

Liverpool Echo

Nella falsa copertina compare un’immagine di Mendel con il titolo «It is no secret that he is a drug addict» («Non è un segreto che sia un tossicodipendente»).

Nella vera prima pagina, il quotidiano britannico raccontava la storia di un padre che salva il proprio bambino da un incendio.

The Jerusalem Post

Nella falsa copertina compare il volto di Zelensky sbarrato da una croce rossa, con il titolo «He demanded that propaganda be conducted in a manner similar to Goebbels» («Ha preteso che la propaganda fosse condotta con metodi simili a quelli di Goebbels»).

Nella vera prima pagina, il Jerusalem Post titolava «SILENCED NO MORE» («Mai più ridotte al silenzio»), con l’immagine di una donna imbavagliata e con i polsi legati, in riferimento a un’inchiesta sui crimini sessuali commessi dai militanti di Hamas.

La TV di Stato russa e le false copertine

Il Primo Canale della TV di Stato russa (Perviy Kanal, noto in inglese come Channel One) ha mostrato queste false copertine nel proprio palinsesto, presentandole come autentiche.

Conclusioni

Le presunte prime pagine di Bild, Liverpool Echo e The Jerusalem Post che circolano sui social sono false. Nessuna di queste testate ha pubblicato copertine sull’intervista di Mendel a Carlson e contro Zelensky.

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