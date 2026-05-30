Medvedev torna ad attaccare i leader Ue: «Chiudete la bocca. Siete responsabili per l’attacco ucraino a Starobilsk» – Il video

In un filmato generato con l'AI, l'ex presidente russo incolpa Macron, Merz, Starmer e von der Leyen dell'attacco ucraino in territorio russo che ha ucciso 21 persone

All’indomani di quella nota con cui annunciava una presunta entrata in guerra dell’Europa contro la Russia, Dmitry Medvedev non si scusa né fa passi indietro. Anzi, rilancia. Nelle scorse ore, l’ex presidente russo – oggi vicepresidente del Consiglio di sicurezza di Mosca – ha pubblicato un video generato dall’intelligenza artificiale in cui rilancia le accuse ai leader europei: «Ursula, Merz, Macron, Starmer e altre canaglie sono direttamente responsabili per l’attacco terroristico a Starobilsk. Chiudete la bocca, questa è solo la punta dell’iceberg», dice Medvedev. Dopodiché, il filmato generato con AI mostra i volti terrorizzati dei leader europei. Il riferimento di Medvedev è un attacco compiuto dall’esercito ucraino sul territorio russo lo scorso 22 maggio. Secondo Kiev, il bombardamento ha riguardato un sito militare. Secondo Mosca, ha centrato in pieno uno studentato, uccidendo 21 persone.

La nota dopo il drone russo in Romania

Il video pubblicato da Medvedev fa il paio con quanto scritto ieri poche ore dopo che un drone russo ha colpito un edificio residenziale a Galați, nel sudest della Romania, ferendo due persone. «Cittadini dei Paesi dell’Ue, sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. Quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla. Il sonno tranquillo è finito. Ma sapete a chi chiedere spiegazioni!», aveva scritto l’ex presidente russo.

Tusk: «Dovremmo prenderlo sul serio»

L’ultimo a commentare l’uscita di Medvedev è il premier polacco, Donald Tusk, che sui social scrive: «Polonia, Stati baltici, ora la Romania. Sempre più provocazioni russe. Ieri l’ex presidente russo Dmitry Medvedev ha detto che il sonno tranquillo dei cittadini dell’Ue è finito. Tutti nella Nato dovrebbero finalmente iniziare a prendere sul serio questi fatti e queste parole».