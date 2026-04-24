Cnn: gli Usa preparano attacchi per liberare Hormuz. Trump: Iran via dai Mondiali? Non ci penso – La diretta

Kaplan: Teheran mette in difficoltà Washington tirando per le lunghe sulle trattative. Rubio: non vogliamo pasdaran sul nostro territorio

Nel 56esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran continua lo stallo nei negoziati di pace tra Teheran e Washington. Il politologo Robert D. Kaplan spiega che gli iraniani stanno tirando per le lunghe le trattative proprio per mettere in difficoltà Donald Trump, che vorrebbe un accordo rapido. Tanto che secondo la Cnn l’esercito americano è tornato a proporre al presidente americano una serie di opzioni di attacco a obiettivi regionali.

Il focus è sulla neutralizzazione delle mine iraniane, delle imbarcazioni d’attacco rapido e delle minacce costiere, per riaprire lo Stretto di Hormuz. Intanto il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato esteso di tre settimane e lo stesso Trump ha detto di non stare pensando all’esclusione dell’Iran dai Mondiali 2026 in favore dell’Italia. Il sottosegretario di Stato Marco Rubio ha precisato che però gli Usa non vogliono ospitare sul loro territorio persone legate ai pasdaran, e la delegazione iraniana dovrà tenerne conto.