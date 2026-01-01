Il gennaio nero degli scioperi: tutti gli stop previsti, dal trasporto pubblico locale a quello di aerei e treni

Si inizia dall'8 gennaio. E le agitazioni riguarderanno anche il settore della scuola

Anno nuovo sciopero nuovo. Il mese di gennaio 2026 si sta rivelando piuttosto complicato per mobilitazioni e proteste sindacali. A esser interessato dallo stop dei lavoratori sarà principalmente il settore della mobilità, dalle grandi città fino ai collegamenti ferroviari nazionali .

Sciopero 8 e 9 gennaio: dai trasporti locali alle compagnie aeree

I primi scioperi si registrano già subito dopo l’Epifania. L’8 gennaio alcune città italiane subiranno interruzioni del trasporto locale. Usb Lavoro Privato ha indetto una mobilitazione nell’area di Venezia e Treviso per il settore aereo dalle 11:30 alle 15:30. A Bolzano disagi nei trasporti locali con lo stop di Filt Cgil, Orsa Trasporti e Usb Lavoro Privato dalle 16:00 alle 20:00. Confail Faisa ferma il trasporto pubblico locale EAV a Napoli per 24 ore nel rispetto delle fasce orarie di garanzia. In Abruzzo le sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal protestano sul trasporto pubblico locale TUA dalle 9:00 alle 13:00. Il 9 gennaio ci saranno disagi sul trasporto aereo, con possibili cancellazioni e ritardi nei principali scali italiani. Filt Cgil promuove uno stop di Swissport Italia a Milano per 24 ore. A livello nazionale si ferma la compagnia Easyjet per l’intera giornata, Assohandler invece si fermerà dalle 13:00 alle 17:00, Vueling dalle 10:00 alle 18:00.

Quando sciopera la scuola: 9 e 10 gennaio

Il 9 e 10 gennaio, le sigle sindacali FLP e CONALPE e le confederazioni sindacali CONFSAI e CSLE hanno proclamato lo sciopero generale di tutto il personale docente e ATA delle scuole pubbliche, comunali e private su tutto il territorio italiano.

Stop trasporti locali e ferroviari e taxi – 12 e 13 gennaio

Dalle ore 3.00 del 12 gennaio alle ore 2.00 del 13 gennaio ci sarà lo sciopero di Trenotd in Lombardia. In Umbria il trasporto pubblico locale prevede il fermo di Busitalia Sita Nord a Perugia e Spoleto, con fasce garantite sono dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00, a Terni con fasce garantite che vanno dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 15.30, e per i treni con fasce garantite dalle 5.45 alle 8.45 e dalle 11.45 alle ore 14.45. In tutta Italia i taxi protestano dalle 00:00 alle 24:00 eccetto in Umbria.

14 gennaio: si fermano le merci su rotaia

Dalle ore 16.01 del 14/01 alle ore 16.00 del 15/01 sciopera il servizio trasporto merci su rotaia Captrain Italia su tutto il territorio nazionale. Mentre in Emilia Romagna l’agitazione riguarderà il trasporto merci su rotaia Danizzano Po.

Sciopero trasporti da Milano a Palermo – 15 e 16 gennaio

Il 15 gennaio è previsto lo sciopero del trasporto pubblico locale Atm a Milano dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18,00 a fine servizio; e a Monza dalle 9.00 alle 11.50 e dalle 14.50 a fine servizio. Il 16 gennaio in Molise stop delle aziende trasporto pubblico locale dalle ore 18.00 alle ore 23.00. Il 16 gennaio disagi nel trasporto pubblico locale anche a Enna, Catania e Palermo, con le consuete fasce di garanzia previste. il trasporto pubblico locale si ferma dalle ore 00.00 alle ore 5.59, dalle ore 9.00 alle ore 13.29 e dalle ore 16.30 alle 23.59.

Sciopero dei treni 20 gennaio

Il 20 gennaio è stop nazionale delle Ferrovie dello Stato: macchinisti e personale di bordo potrebbero causare cancellazioni e ritardi su Frecce, Intercity e treni regionali in tutta Italia.

