La rabbia di Dominik Paris dopo aver perso lo sci al SuperG delle Olimpiadi. Il commento: «Speriamo spengano i microfoni dalle sue parti» – Il video

11 Febbraio 2026 - 14:47 Alba Romano
embed
Lo sfogo dell'azzurro davanti all'allenatore Ghidoni

«Speriamo spengano i microfoni dalle sue parti». L’augurio del commentatore Rai però non è stato esaudito. Perché dopo aver perso uno sci nella discesa al SuperG di queste Olimpiadi di Milano-Cortina l’azzurro Dominik Paris si è lasciato andare, comprensibilmente, a qualche secondo di rabbia.

La bestemmia e gli inviati Rai (che non sentono)

Intento a parlare con l’allenatore Alberto Ghidoni, a Paris è scappata quella che sembra una bestemmia verso i piani alti del cielo. «Porc..», avrebbe esclamato il campione. Forse perché a 100 chilometri orari è riuscito a evitare una porta e comunque, con una altissima velocità, a non farsi davvero male. «Non abbiamo sentito bene quello che ha detto ma siamo rimasti in silenzio perché qualcosa si poteva captare», aggiunge uno dei due commentatori Rai. E invece da casa qualcuno lo ha sentito abbastanza chiaramente.

