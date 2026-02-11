Il tifoso che ha scommesso sulle vittorie del Manchester United e non riesce più a tagliarsi i capelli

Frank Ilett aspetta cinque vittorie consecutive dei Red Devils per tornare dal barbiere. Dall'ottobre 2024

Da quando ha fatto quella promessa a sé stesso sono passati 490 giorni. Frank Ilett è un tifoso del Manchester United e la sua squadra dopo anni di dominio del calcio europeo sta vivendo un periodo abbastanza lungo di crisi. Più di un anno fa, quando i risultati ancora non arrivavano, Frank ha promesso a sé stesso e ai social media che non si sarebbe tagliato i capelli fino a quando i Red Devils non avessero vinto cinque partite consecutive. Quel momento sembrava essere arrivato ieri sera, quando la squadra di Carrick ne aveva vinte quattro e affrontava il non temibilissimo West Ham. Ma il dio del calcio ha detto no.

La partita è finita 1 a 1 e così Ilett dovrà continuare a tenere i suoi capelli lunghi. Conosciuto sui social media come “The United Strand”, Ilett ha iniziato la sua sfida nell’ottobre 2024. All’epoca l’allenatore dello United era Erik Ten Hag che ha lasciato il testimone a Ruben Amorim, il quale a sua volta ha passato la guida alla bandiera Michael Carrick. Oggi i Red Devils sono quarti nella Premier League e le prossime due partite sono con Everton e Crystal Palace. Sarà l’inizio della serie buona?