Playoff di Champions League, l’Inter pesca i norvegesi del Bodø Glimt: Juve contro il Galatarasay, l’Atalanta va a Dortmund

Il Benfica di Mourinho se la vedrà con il Real Madrid

È tutto pronto per i playoff di Champions League. A Nyon il sorteggio della Uefa ha designato le avversarie di Atalanta, Inter e Juventus, le tre squadre italiane che si sono qualificate per la fase del torneo. L’Atalanta affronterà i tedeschi del Borussia Dortmund, l’Inter se la vedrà con i norvegesi del Bodø Glimt e la Juventus con i turchi del Galatasaray.

Zanetti: «Non sottovalutiamo gli avversari»

Dopo il sorteggio, il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha invitato a tenere alta la guardia: «Il Bodø non va sottovalutato, dovremo essere attenti a tutti i dettagli, compreso il campo sintetico». E sul Benfica di Mourinho, toccato al Real e non all’Inter: «Il sorteggio ha deciso così…».

Tutti i sorteggi dei playoff di Champions League