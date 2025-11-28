Como sogna, è zona Champions: quarto per almeno due sere a fianco di Inter e Bologna

Nell'anticipo della tredicesima giornata battuto 2-0 il Sassuolo. Il clou di questo turno sarà Napoli-Roma domenica sera

Il Como di Cesc Fabregas continua a correre. e a stupire. Venerdì 28 novembre ha sconfitto per 2-0 il Sassuolo davanti al proprio pubblico con reti di Douvikas e dello spagnolo Moreno, che aveva fornito anche l’assist per il primo goal. Il Como è stato aggressivo per tutti i 90 minuti della partita, senza mai rischiare troppo in difesa, e già nel primo tempo è stato a un passo dall’arrotondare il bottino. Al 39′ Nico Paz è arrivato vicinissimo con un gesto atletico da storia del calcio: una rovesciata straordinaria che solo il portiere del Sassuolo, Muric, è riuscito a deviare con un volo altrettanto straordinario.ù



In tre al quarto posto insieme, ma le altre due giocano sabato e domenica



E adesso Nico Paz e compagni si godono la zona Champions league con il provvisorio aggancio al quarto posto ai 24 punti dell’Inter, impegnata domenica a Pisa, e del Bologna che ospiterà lunedì la Cremonese. Davanti ci sono la Roma a 27 punti e Napoli e Milan a 25. E domenica sera c’è proprio Roma-Napoli, mentre il Milan ospiterà sabato 29 novembre la Lazio.