Champions League, Napoli eliminato, Inter, Atalanta e Juve avanti ai playoff  – I risultati

28 Gennaio 2026 - 23:09 Ugo Milano
La squadra di Conte finsice ko 3-2 con il Chelsea, 2-0 dei nerazzurri al Dortmund

Juventus, Inter, e Atalanta proseguono tutte nel cammino in Champions League, anche se dovranno passare tramite le forche caudine dei playoff per aggiudicarsi gli ottavi. Sono i verdetti dell’ultima giornata della fase dei «super-gironi» di Champions League. Alle quattro squadre italiane bastava un ultimo passetto nella giusta direzione per aggiudicarsi i playoff, e così è stato, tranne che per il Napoli. I bianconeri fanno 0-0 in casa del Monaco, mentre ai leader della Serie A di Chivu non basta il 2-0 al Dortmund per centrare la qualificazione diretta agli ottavi. Si va ai playoff, come ci finiscono gli altri nerazzurri dell’Atalanta, che perdono 1-0 con l’Union St. Gilles. Quanto al Napoli di Antonio Conte il songo Champions si infrange. Si sapeva che era a rischio eliminazione. Ha perso due a tre in casa contro il Chelsea.

Playoff e ottavi: cosa succede ora in Champions League

Il regolamento della nuova Champions prevede che solo le prime 8 classificate nella prima fase conquistino gli ottavi per qualificazione diretta. Per i club arrivati dalla 9ª alla 24ª posizione invece, come le italiane, bisognerà passare dai playoff, in programma il mese prossimo, il 17/18 e 24/25 febbraio 2026. E se in agguato ci sono i pericoli di corazzate come Barcellona e Manchester City, il regolamento non esclude che possa profilarsi pure uno scontro tutto italiano ai playoff.

