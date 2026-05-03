Master 1000 di Madrid, è il giorno della finale tra Sinner e Zverev: a che ora giocano e dove vederla

I due scenderanno in campo non prima delle 17. Jannik è reduce da 22 partite in 55 giorni

È tutto pronto per la finale del Master 1000 di Madrid. Jannik Sinner e Alexander Zverev scenderanno in campo non prima delle 17 di oggi, domenica 3 maggio, in quello che di fatto restava l’unico torneo dei Master 1000 in cui l’altoatesino non era ancora riuscito a mettere piede in finale. I due scenderanno in campo sul Manolo Santana, non appena sarà terminata la finale di doppio femminile Andreeva/Shnaider-Siniakova/Townsend.

I precedenti tra Sinner e Zverev

Quello di oggi a Madrid sarà il quattordicesimo incrocio tra Sinner e Zverev. L’azzurro è avanti 9-4 ed è uscito vincitore dagli ultimi otto match. Di questi, quattro sono stati in semifinale negli ultimi quattro Masters, tutti poi vinti da Sinner. Qualora vincesse anche oggi a Madrid, l’altoatesino diventerebbe il più giovane tennista di sempre a vincere almeno otto Master 1000 differenti. All’appello mancherebbe solo Roma, dove non è mai riuscito ad alzare il trofeo. Per Zverev quella di oggi è la prima finale del 2026, la quarta a Madrid dopo i trionfi nel 2018 (contro Thiem) e nel 2021 (contro Berrettini), e la sconfitta nel 2022 contro Alcaraz.

Sinner e la non-stop di vittorie da febbraio

Finora, il 2026 di Sinner è stato entusiasmante quanto intenso. Dal 7 marzo, primo match a Indian Wells, ad oggi non ha mai perso un incontro. Complessivamente, ha giocato 22 partite in 55 giorni e ha conquistato tre Master 1000, che salgono a quattro se si conta anche Parigi dello scorso anno. «Arrivare in fondo a tutti i tornei è un buon segno, ma non sono più freschissimo. Quando gioco i match per il titolo mi tiene su l’adrenalina, per il resto cerco di recuperare di notte, dormendo il più possibile…», ha spiegato Sinner in conferenza stampa.

Dove vedere la finale Sinner-Zverev

La finale di oggi, domenica 3 maggio, tra Sinner e Zverev non comincerà prima delle 17. L’incontro si potrà seguire su Sky Sport e Sky Sport Tennis, oltre che in streaming su Now Tv.

Foto copertina: ANSA/Alessandro Di Marco | Jannik Sinner e Alexander Zverev alle ATP Finals di Torino, 2025