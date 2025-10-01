Napoli, scontri in centro con i tifosi dello Sporting Lisbona – Il video

Le due tifoserie si sono affrontate in via Melisurgo. L'intervento della polizia ha riportato la situazione sotto controllo

Il pre-partita di Napoli-Sporting Lisbona di Champions League si è rivelato pericolosamente movimentato dal punto di vista dell’ordine pubblico: le due tifoserie – due gruppi composti di alcune decine di persone, almeno una trentina per parte – sono venute a contatto in via Melisurgo, in pieno centro, a pochi metri da piazza Municipio, dal porto e dalle strade più frequentate dai turisti. Tra i gruppi sono volate sedie e altri oggetti. Solo l’intervento della polizia ha evitato che la rissa degenerasse e permesso che gli ultrà delle due squadre si disperdessero nelle strade limitrofe.

Ferito un tifoso dello Sporting Lisbona

Un tifoso dello Sporting Lisbona è rimasto ferito negli scontri tra gli ultrà partenopei e quelli della squadra portoghese. L’uomo ha fatto ricorso alle cure del Cto dove è arrivato in codice giallo. La situazione – dopo l’intervento delle forze dell’ordine – è ora sotto controllo. La posizione di sei ultrà azzurri è in questi minuti al vaglio degli investigatori: «I fomentatori saranno individuati, denunciati e puniti», ha assicurato il prefetto di Napoli, Michele di Bari.