Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
SPORTCalcioChampions LeagueNapoliScontriUltras

Napoli, scontri in centro con i tifosi dello Sporting Lisbona – Il video

01 Ottobre 2025 - 19:09 Ugo Milano
embed
Le due tifoserie si sono affrontate in via Melisurgo. L'intervento della polizia ha riportato la situazione sotto controllo

Il pre-partita di Napoli-Sporting Lisbona di Champions League si è rivelato pericolosamente movimentato dal punto di vista dell’ordine pubblico: le due tifoserie – due gruppi composti di alcune decine di persone, almeno una trentina per parte – sono venute a contatto in via Melisurgo, in pieno centro, a pochi metri da piazza Municipio, dal porto e dalle strade più frequentate dai turisti. Tra i gruppi sono volate sedie e altri oggetti. Solo l’intervento della polizia ha evitato che la rissa degenerasse e permesso che gli ultrà delle due squadre si disperdessero nelle strade limitrofe.

Ferito un tifoso dello Sporting Lisbona

Un tifoso dello Sporting Lisbona è rimasto ferito negli scontri tra gli ultrà partenopei e quelli della squadra portoghese. L’uomo ha fatto ricorso alle cure del Cto dove è arrivato in codice giallo. La situazione – dopo l’intervento delle forze dell’ordine – è ora sotto controllo. La posizione di sei ultrà azzurri è in questi minuti al vaglio degli investigatori: «I fomentatori saranno individuati, denunciati e puniti», ha assicurato il prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Articoli di SPORT più letti
1.

Nuovo San Siro, Milano dice sì alla vendita a Inter e Milan per 197 milioni

2.

Bernardeschi e quella volta che si presentò con la gonna nello spogliatoio: «Qual è il problema? Ognuno deve essere libero»

3.

Tennis, Jannik Sinner fatica ma vince contro De Minaur: è in finale a Pechino

4.

«Ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita». L’addio di Lewis Hamilton al suo Roscoe

5.

L’Uefa e l’ipotesi di escludere Israele da coppe e Mondiali. Arriva la smentita: «Nessuna riunione prevista»

leggi anche
napoli università federico ii orientale occupazione
ATTUALITÀ

Napoli, occupate l’università Orientale e la Federico II: «Governo complice dei crimini di Israele»

Di Alba Romano
polizia ritrovato 15enne striano
ATTUALITÀ

Ritrovato a Napoli il 15enne scomparso a Striano. Le ricerche, gli appelli e l’allontanamento senza documenti

Di Ugo Milano
pupo cittadinanza russa
CULTURA & SPETTACOLO

Pupo torna a Mosca per i suoi 70 anni: «Pronto a chiedere la cittadinanza russa se serve»

Di Alba Romano
luciano garofano giampietro lago ris parma
ATTUALITÀ

Garlasco, parla a Open l’ex Ris Giampietro Lago: «La rinuncia all’incarico di Garofano? Magari non ha trovato un accordo coi Sempio sull’onorario»

Di Cecilia Dardana