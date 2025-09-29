Ritrovato a Napoli il 15enne scomparso a Striano. Le ricerche, gli appelli e l’allontanamento senza documenti

Quando i genitori sono andati a svegliarlo per farlo andare a scuola hanno trovato il letto vuoto facendo scattare così le ricerche

È stato ritrovato a Napoli intorno alle 5 del pomeriggio D.M., 15enne di Striano sparito da casa. A darne notizia è il Mattino. Le forze dell’ordine sono riuscite ad agganciare la cella del suo telefonino cellulare, che per ore era rimasto spento, a Piazza Garibaldi. Il 15enne era svanito nel nulla dal piccolo paese del Vesuviano. Quando i genitori sono entrati nella sua stanza per svegliarlo e mandarlo a scuola, il letto era vuoto. Non si era presentato in classe e il suo telefono risulta spento. Il ragazzo non aveva con sé né soldi né documenti, entrambi rimasti in casa. L’ultima volta che è stato visto dai familiari risale alla scorsa notte, poco dopo mezzanotte, quando aveva salutato i genitori prima di andare a dormire.

L’appello della famiglia

I genitori, Antonio e Adriana, avevano presentato denuncia a polizia e carabinieri e lanciato un appello, anche sui social: «Aiutateci a ritrovarlo. Chiunque sappia qualcosa contatti subito le forze dell’ordine». Ora il lieto fine, il «ragazzo timido e riservato» è stato trovato sano e salvo nel centro della città partenopea.