Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
ATTUALITÀArrestiCampaniaGiovaniInchiesteNapoli

Napoli, 20enne infilza al collo il fratellino con una forchetta: «Il nonno preferisce lui a me»

22 Settembre 2025 - 15:50 Alba Romano
embed
aggressione forchetta napoli
aggressione forchetta napoli
Il giovane è stato arrestato dopo l'aggressione. Presenti in casa al momento della colluttazione anche i genitori

Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato a Giugliano in Campania (Napoli) con l’accusa di lesioni aggravate. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe aggredito il fratellino di 14 anni utilizzando una forchetta, e provocandogli diverse ferite. L’episodio si è verificato in un’abitazione a pochi passi dal centro cittadino. Il giovane avrebbe impugnato la posata e colpito il minore al collo, alla spalla sinistra e alle braccia. In casa erano presenti anche i genitori dei due ragazzi, che hanno assistito alla colluttazione. All’arrivo dei sanitari del 118, il 14enne era ferito ma cosciente. È stato soccorso e successivamente dimesso con una prognosi di 30 giorni. Anche il fratello maggiore presentava lesioni: una ferita alla fronte e graffi sulle braccia.

La gelosia del più grande e il rapporto con il nonno

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano. Dopo aver ascoltato i racconti dei presenti e dei due fratelli, i militari hanno arrestato il ventenne e disposto il trasferimento in carcere. L’arma dell’aggressione, la forchetta, è stata sequestrata. Il giovane, incensurato, ha confessato di aver colpito per primo il fratellino. Agli investigatori avrebbe spiegato che il gesto era motivato dalla gelosia nei confronti del nonno, che – a suo dire – dimostrava una preferenza per il più piccolo, il quale porta anche il suo stesso nome. Il ventenne si trova ora in carcere in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Amore, facciamo una cosa veloce…», lei fa da esca prima delle 30 coltellate ad Hayati Aroyo. I festini e il video hot, i rapporti del trio e le chat

2.

Il caso del bimbo di 9 anni che passava le giornate solo in un bar di Monza, la madre ritrovata a Roma: che cosa rischia

3.

Venezia, il 42enne arrestato per errore in spiaggia: «Stavo facendo i castelli di sabbia con le mie bimbe»

4.

Giocano a calcio in un campo: quattordici famiglie multate per colpa dei figli. L’attacco del consigliere: «Borseggiatori? Spacciatori? No»

5.

Entra in casa della vicina per strangolarla, la salva la figlia 14enne con una bottiglia di vetro: l’agguato dopo aver staccato il contatore

leggi anche
attore-mare-fuori-ospedale-escadescenza
ATTUALITÀ

Caos in ospedale a Napoli, l’attore di “Mare Fuori” Tkachuk aggredisce il personale e danneggia un macchinario. «Arrivato in forte stato di agitazione»

Di Ugo Milano
carabinieri
ATTUALITÀ

Napoli, 17enne prende a martellate in testa l’ex compagno di classe all’ingresso della scuola: arrestato

Di Ugo Milano
napoli coprifuoco under 14 notte
ATTUALITÀ

Napoli, la giudice che propone il coprifuoco per gli under 14: «Vietare di andare in giro da soli fino alle 6»

Di Alba Romano