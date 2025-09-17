Caos in ospedale a Napoli, l’attore di “Mare Fuori” Tkachuk aggredisce il personale e danneggia un macchinario. «Arrivato in forte stato di agitazione»

Il 25enne è stato fermato dai carabinieri. Pronta la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio

L’attore 25enne Artem Tkachuk, che ha impersonato il ruolo di “Pino ‘o pazzo” nella fiction Mare Fuori, «giunto in codice rosso e in forte stato agitazione, avrebbe dato in escandescenza rendendo necessario l’intervento della sicurezza» oggi al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini di Napoli. A rendere noto l’episodio è un post su Fb di “Nessuno tocchi Ippocrate”. Stando a quanto riporta l’AdnKronos, il giovane sarà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

Cosa è successo

Tkachuk avrebbe spintonato medici e il personale di vigilanza. Non solo: avrebbe anche danneggiato un macchinario per la ventilazione polmonare e una porta della struttura. Dopo gli accertamenti, l’attore sarà denunciato alla Procura di Napoli. Restano in corso ulteriori verifiche per chiarire con precisione la dinamica dei fatti, mentre il pubblico ministero di turno valuterà eventuali provvedimenti.

Foto copertina: ANSA/ANGELO CARCONI | L’attore Artem Tkachuk, durante il programma televisivo della Rai ‘Ciao Maschio’ condotto da Nunzia De Girolamo, Roma, 06 maggio 2025