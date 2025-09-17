Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
ATTUALITÀCampaniaInchiesteNapoliSerie Tv

Caos in ospedale a Napoli, l’attore di “Mare Fuori” Tkachuk aggredisce il personale e danneggia un macchinario. «Arrivato in forte stato di agitazione»

17 Settembre 2025 - 18:56 Ugo Milano
embed
attore-mare-fuori-ospedale-escadescenza
attore-mare-fuori-ospedale-escadescenza
Il 25enne è stato fermato dai carabinieri. Pronta la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio

L’attore 25enne Artem Tkachuk, che ha impersonato il ruolo di “Pino ‘o pazzo” nella fiction Mare Fuori, «giunto in codice rosso e in forte stato agitazione, avrebbe dato in escandescenza rendendo necessario l’intervento della sicurezza» oggi al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini di Napoli. A rendere noto l’episodio è un post su Fb di “Nessuno tocchi Ippocrate”. Stando a quanto riporta l’AdnKronos, il giovane sarà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

Cosa è successo

Tkachuk avrebbe spintonato medici e il personale di vigilanza. Non solo: avrebbe anche danneggiato un macchinario per la ventilazione polmonare e una porta della struttura. Dopo gli accertamenti, l’attore sarà denunciato alla Procura di Napoli. Restano in corso ulteriori verifiche per chiarire con precisione la dinamica dei fatti, mentre il pubblico ministero di turno valuterà eventuali provvedimenti.

Foto copertina: ANSA/ANGELO CARCONI | L’attore Artem Tkachuk, durante il programma televisivo della Rai ‘Ciao Maschio’ condotto da Nunzia De Girolamo, Roma, 06 maggio 2025

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Paolo Mendico suicida a 14 anni, le violenze finite anche in una chat tra genitori: «In quella scuola anche altri casi, ne parlavo con sua mamma»

2.

Il “conte” e il cane maltrattato: «Lanciato e abbandonato in mezzo alla strada»

3.

Giulia Schiff, le frustate e la violenza del «battesimo del volo». Il pm chiede la condanna per 8 militari: «Perso il senso del limite»

4.

Omicidio Willy, i fratelli Bianchi in Cassazione per uno sconto di pena. Mattarella a Colleferro: «Non dimenticare, la violenza non diventi ordinaria»

5.

La Cassazione: si può sgomberare un immobile anche se c’è un bambino o un disabile

leggi anche
ospedale medici
ATTUALITÀ

Ferrara, 16enne ubriaco picchia medico e infermiera in pronto soccorso. E la sorella gli dà manforte

Di Ugo Milano
novate milanese spara figlio compagna arrestato
ATTUALITÀ

Genzano, 30enne con disabilità mentale picchiata da un’infermiera con un mattarello in una struttura ospedaliera

Di Alba Romano
ATTUALITÀ

Ristoratore aggredito da cinque ragazzi per un rimprovero sulle bici: ha perso un occhio

Di Ugo Milano
chirurgo tor vergata aggressione
ATTUALITÀ

Insultò la collega in sala operatoria, indagato il chirurgo Giuseppe Sica (mai sospeso). Il caso scoppiato per un video: di cosa è accusato

Di Ugo Milano