Ristoratore aggredito da cinque ragazzi per un rimprovero sulle bici: ha perso un occhio

Il 73enne è ricoverato da giorni all'ospedale di Udine. Gli aggressori non sono ancora stati rintracciati

Un gesto di rimprovero nei confronti di cinque ragazzi è finito in un incubo per un ristoratore di 73 anni, che ha perso un occhio dopo essere stato colpito da uno dei ragazzi. Lo scontro è avvenuto martedì sera davanti all’Ostarie al Cjanton di San Giovanni al Natisone, locale gestito dalla vittima. Secondo quanto denunciato da quest’ultima, Mario Deganis, tutto è degenerato dopo che ha richiamato i ragazzi per aver lasciato le loro biciclette a terra davanti al suo locale. Uno di loro, a quel punto, si sarebbe alzato e lo avrebbe colpito con un pugno all’occhio sinistro. La vittima, ricostruisce Il Messaggero Veneto, è caduta battendo la testa a terra, riportando anche un trauma cranico. Deganis è stato subito soccorso da un amico e trasportato all’ospedale di Udine, dove è tuttora ricoverato.

Caccia ai ragazzini fuggiti

Nei giorni successivi all’aggressione, le conseguenze dei colpi si sono aggravate, portando la vittima a perdere un occhio. I cinque giovani coinvolti nello scontro sono fuggiti subito dopo e al momento non sono ancora stati rintracciati. Le indagini dei carabinieri potrebbero avvalersi dei filmati delle telecamere di sicurezza presenti nella zona per identificarli. Il sindaco di San Giovanni al Natisone, Carlo Pali, ha commentato il fatto condannando «questo gesto di violenza gratuita». Ha aggiunto che «i ragazzi, molto probabilmente, sono della zona, ma starà alle forze dell’ordine fare luce su quanto successo».