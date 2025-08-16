Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaJannik SinnerTurismoUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀBambiniBolzanoInchiesteSanitàTrentino-Alto AdigeTrento

Neonati morti a Bolzano, stop al detergente per piatti sospettato di contaminazione. Le mamme a rischio invitate a Trento, ma i posti non bastano

16 Agosto 2025 - 15:47 Ugo Milano
embed
neonati morti trento
neonati morti trento
Due decessi per il batterio serratia nel reparto di terapia intensiva neonatale. L’Azienda sanitaria altoatesina sospende un detergente dopo le prime verifiche dei Nas. Pressione sugli ospedali, a Trento carenza di posti per i parti prematuri

Due neonati prematuri sono morti nei giorni scorsi all’ospedale di Bolzano, colpiti dal batterio serratia. Una tragedia che ha scosso famiglie e personale sanitario e che ha portato a un provvedimento immediato: la sospensione dell’uso di un detergente per lavare i piatti, ritenuto potenzialmente contaminato. La decisione è stata presa «su disposizione dell’Autorità giudiziaria, per il tramite dei Nas, a titolo precauzionale e in attesa di ulteriori verifiche», spiega una nota dell’Azienda sanitaria altoatesina. Le indagini, dunque, sono ancora in corso. Nel reparto di terapia intensiva neonatale restano ricoverati dieci prematuri. Le loro condizioni, riferiscono i medici, sono stabili. La direzione sanitaria sottolinea che Ostetricia e gli altri reparti dell’ospedale lavorano regolarmente, senza interruzioni.

Il problema della disponibilità di posti a Trento

Ma l’allarme si è esteso anche oltre i confini provinciali. Per alleggerire la pressione sul reparto di Bolzano, l’Azienda sanitaria ha chiesto collaborazione al vicino Trentino. L’idea: trasferire a Trento le future mamme a rischio parto prematuro, così da garantire spazi e assistenza specializzata ai neonati più fragili. Il problema, però, è la disponibilità di posti. Al Santa Chiara di Trento la terapia intensiva neonatale dispone di 16 letti, che potrebbero salire a 20 solo con un potenziamento di personale. Attualmente la struttura è già al completo, in gran parte per la presenza di gravidanze a rischio programmate da tempo. Fino a ora è stata accolta soltanto una mamma altoatesina. Nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 agosto, invece, non è stato possibile ospitare una donna meranese alla 27esima settimana di gestazione.

La minaccio del batterio serratia

Il batterio serratia non è nuovo negli ambienti ospedalieri: può diffondersi attraverso superfici o materiali contaminati e rappresenta un rischio serio per i pazienti più vulnerabili, come i neonati prematuri. Per questo l’attenzione resta alta e le indagini proseguono su più fronti, dal tracciamento delle infezioni all’analisi dei materiali utilizzati nel reparto. «Si tratta di un provvedimento precauzionale – ribadisce l’Azienda sanitaria – in attesa di ulteriori verifiche». Nel frattempo le famiglie dei piccoli ricoverati restano in attesa, mentre la procura continua a raccogliere elementi per chiarire le cause e le eventuali responsabilità dietro i decessi.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Gregorio Paltrinieri e il dramma degli annegamenti: «Anche io in mare ho paura, ecco cosa fare per salvare i bambini»

2.

Tragedia a Fermo, si rovescia con il materassino in mare: 15enne muore davanti al padre

3.

Luca Bizzarri critica l’animatore di Rimini che ha denunciato la paga bassa: «I giovani pensano di risolvere i problemi su TikTok»

4.

Botulino, Gaia Vitiello salvata dalla sorella: «Era la prima volta che prendevo i broccoli. Tremavo, mi ha portato di peso in ospedale»

5.

Cilento, la vendetta del fornaio contro i dazi di Trump: «Turisti americani? Pagate il doppio»

leggi anche
prematuri neonati morti bolzano batterio
ATTUALITÀ

Morti due neonati prematuri per una infezione nel reparto Terapia intensiva a Bolzano: il batterio arrivato tramite le mani non pulite di una mamma

Di Ugo Milano
FACT-CHECKING

Nessun “inquietante studio” su JAMA indica un aumento di mortalità cardiaca dopo i vaccini mRNA anti Covid-19

Di Juanne Pili
parma chiara petrolini neonati
ATTUALITÀ

Neonati sepolti a Traversetolo, Chiara Petrolini darà l’esame di Criminologia mentre si trova ai domiciliari

Di Stefania Carboni