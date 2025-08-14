Morti due neonati prematuri per una infezione nel reparto Terapia intensiva a Bolzano: il batterio arrivato tramite le mani non pulite di una mamma

I due piccoli pazienti avrebbero perso la vita a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Disposto il trasferimento degli altri neonati

Due neonati prematuri sono morti a distanza di poche ore nell’ospedale di Bolzano. Per entrambi la causa del decesso sarebbe riconducibile a un’infezione da batterio, che starebbe in questo momento circolando nel reparto di Terapia intensiva neonatale dove i due piccoli erano ricoverati e che avrebbe avuto la meglio sul sistema immunitario non ancora sviluppato dei due bimbi.

Il batterio “serratia” e il rischio per gli altri neonati

A riportare la notizia è il sito di Rai Sudtirol. Uno dei piccoli era nato poche settimane fa, l’altro da pochi giorni. Avrebbero perso la vita martedì scorso e la notte tra martedì e mercoledì. Una rapida indagine del personale medico ha evidenziato la presenza di un batterio nel reparto. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, del “serratia“, forse portato dalla mamma di uno dei piccoli che non si era pulita correttamente le mani. Per questo il primario, Alexander Staffler, ha disposto il trasferimento di tutti gli altri piccoli pazienti in un altro reparto tentando così di contenere la diffusione delle infezioni.