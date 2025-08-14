Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀBambiniBolzanoInchiesteSanitàTrentino-Alto Adige

Morti due neonati prematuri per una infezione nel reparto Terapia intensiva a Bolzano: il batterio arrivato tramite le mani non pulite di una mamma

14 Agosto 2025 - 12:40 Ugo Milano
embed
prematuri neonati morti bolzano batterio
prematuri neonati morti bolzano batterio
I due piccoli pazienti avrebbero perso la vita a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Disposto il trasferimento degli altri neonati

Due neonati prematuri sono morti a distanza di poche ore nell’ospedale di Bolzano. Per entrambi la causa del decesso sarebbe riconducibile a un’infezione da batterio, che starebbe in questo momento circolando nel reparto di Terapia intensiva neonatale dove i due piccoli erano ricoverati e che avrebbe avuto la meglio sul sistema immunitario non ancora sviluppato dei due bimbi.

Il batterio “serratia” e il rischio per gli altri neonati

A riportare la notizia è il sito di Rai Sudtirol. Uno dei piccoli era nato poche settimane fa, l’altro da pochi giorni. Avrebbero perso la vita martedì scorso e la notte tra martedì e mercoledì. Una rapida indagine del personale medico ha evidenziato la presenza di un batterio nel reparto. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, del “serratia“, forse portato dalla mamma di uno dei piccoli che non si era pulita correttamente le mani. Per questo il primario, Alexander Staffler, ha disposto il trasferimento di tutti gli altri piccoli pazienti in un altro reparto tentando così di contenere la diffusione delle infezioni.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

La mamma di uno dei minori che hanno investito e ucciso Cecilia De Astis: «Piango per mio figlio e per quella donna, sono solo dei bambini»

2.

Monopoli, chiede al gestore del lido di portare un panino per il figlio celiaco ma lui pone una serie di condizioni: «Inaccettabile chiedere il permesso»

3.

Va in vacanza con la famiglia e gli occupano la casa. Fermati, confessano: «Volevamo restarci solo fino al ritorno del proprietario»

4.

«Arrivano a torso nudo senza maglione e chiedono prosciutto e melone e doccia calda», le richieste assurde dei turisti in montagna: «Colpa dei social»

5.

Punta un coltello a una 80enne per derubarla ma lei non ha nulla da dargli, lui la violenta e la porta a prelevare: fermato un 26enne evaso dai domiciliari

leggi anche
gaza volo bambini cure mediche
POLITICA

Gaza, altri 31 bambini attesi in Italia per essere curati. Tajani: «Loro simbolo di speranza e futuro». Dove saranno ricoverati – Il video

Di Ugo Milano
angelica bernardoni michele salvatori trapianto rene
ATTUALITÀ

Il marito ha una malattia cronica, la moglie gli dona un rene. La storia dei due infermieri Michele e Angelica: «Così coroniamo un sogno»

Di Ugo Milano
chatgpt psicologo
SALUTE

Chiede a ChatGPT come sostituire il sale nella sua dieta quotidiana e finisce in ospedale in preda alle allucinazioni

Di Alba Romano
Furgoncino panini botulino
ATTUALITÀ

Morti per botulino a Diamante, salgono a dieci gli indagati: c’è anche un medico del 118

Di Ugo Milano