Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
SALUTEChatGPTIntelligenza artificialeSanitàUSA

Chiede a ChatGPT come sostituire il sale nella sua dieta quotidiana e finisce in ospedale in preda alle allucinazioni

13 Agosto 2025 - 12:19 Alba Romano
embed
chatgpt psicologo
chatgpt psicologo
Il caso citato sulla rivista scientifica statunitense Annals of Internal Medicine: Clinical Cases. L'IA gli aveva suggerito il bromuro di sodio

Un 60enne di cui non sono state rese note le generalità ha finito ha chiesto a ChatGPT come creare del sale casalingo ed è finito in ospedale in preda alle allucinazioni. Il caso è riportato dalla rivista scientifica statunitense Annals of Internal Medicine: Clinical Cases ed è citato oggi sul Corriere della Sera.

La richiesta a Chat Gpt

L’uomo, dopo essersi informato sui possibili effetti nocivi del sale da cucina sulla salute umana, ha chiesto al popolare chatbot (versione 3.5 o 4) un valido sostituto. La risposta di ChatGPT è stato il bromuro di sodio. Valido però per «per altri scopi, come la pulizia», spiega il paper. Una opzione che però l’AI non avrebbe menzionato. Così, dopo averlo acquistato on line il 60enne lo ha inserito nella sua dieta quotidiana. Tre mesi dopo si è presentato in ospedale nel pieno di un episodio psicotico, convinto che un vicino di casa lo volesse avvelenare. E si è ammalato di bromismo, un’intossicazione cronica debellata negli anni. Ha accusato per settimane paranoie, allucinazioni, disturbi della memoria, confusione mentale. Tutti sintomi della sindrome che «si riteneva contribuisse fino all’8% dei ricoveri psichiatrici, poiché i sali di bromuro erano presenti in molti farmaci da banco destinati a una vasta gamma di disturbi, tra cui insonnia, isteria e ansia», spiegano sulla rivista scientifica. Il caso è emblematico per sottolineare i limiti dell’intelligenza artificiale, spesso nelle diagnosi fai da te, che possono «potenzialmente contribuire allo sviluppo di conseguenze negative per la salute che potrebbero essere evitate».

Articoli di SALUTE più letti
1.

Rischio botulino per due marchi di friarielli, richiamati due lotti. L’avviso del ministero della Salute: quali etichette sono coinvolte

2.

Latte d’avena, frullati e bevande light: quando le scelte che sembrano salutari in realtà fanno male al corpo umano

3.

Diecimila passi al giorno per vivere a lungo? Ne bastano di meno: lo studio che fa crollare la cifra simbolo del fitness

4.

Vacanze con la febbre: tra influenza e virus respiratori, perché anche l’estate è diventata stagione virale

5.

Si sveglia dal coma prima dell’espianto, il caso di Danella che stava per donare gli organi da viva: i segnali che hanno bloccato i medici

leggi anche
Donna fa colazione salutare
SALUTE

Latte d’avena, frullati e bevande light: quando le scelte che sembrano salutari in realtà fanno male al corpo umano

Di Gemma Argento
Sam Altman, OpenAi, Chat Gpt
TECNOLOGIA

OpenAi lancia Gpt-5: consigli medici, personalità diverse e umiltà. Ora ChatGPT potrà anche dire «Non lo so»: cosa può fare

Di Ugo Milano
disagio mentale chat gpt
SCIENZE E INNOVAZIONE

ChatGPT farà più attenzione al benessere mentale degli utenti: in arrivo nuove funzioni per riconoscere il disagio emotivo

Di Alba Romano