Va a cena con un ragazzo conosciuto su TikTok, lui la droga e la porta in hotel: 18enne salvata grazie all’intuito della receptionist

17 Agosto 2025 - 14:26 Ugo Milano
Il caso a Genova. Nella stanza dell'albergo, i carabinieri hanno trovato trenta pasticche di ecstasy e dieci grammi di hashish

Una serata che doveva essere un incontro romantico è diventata un incubo per una ragazza di 18 anni che aveva organizzato un’uscita con un ragazzo conosciuto su TikTok. La giovane, dopo qualche scambio in chat, ha deciso di fidarsi del ragazzo e ha accettato di uscire a cena nella sua città, Genova. Durante l’appuntamento in un ristorante del centro, però, ha cominciato a percepire segnali di malessere, tra cui lucidità offuscata e corpo poco reattivo, sintomi che l’hanno portata subito a sospettare di essere stata drogata. Nonostante lo stato di confusione, la 18enne è riuscita a contattare il 112, ma all’arrivo dei carabinieri non c’era più.

Trenta pasticche di ecstasy in albergo

Poco dopo, un’altra chiamata ai carabinieri è partita dalla receptionist di un hotel, che ha segnalato di aver notato una ragazza in evidente stato di disagio psicofisico in compagnia di un uomo. I carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione locale di Genova sono intervenuti poco dopo, facendo irruzione nella camera dove si trovavano i due. Le autorità sono così riuscite a mettere in salvo la ragazza. Il ragazzo con cui la 18enne era uscita è un 28enne di origine senegalese. Durante la perquisizione, i militari hanno sequestrato trenta pasticche di ecstasy, dieci grammi di hashish e 3mila euro in contanti, elementi che hanno portato all’arresto dell’uomo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. La prontezza della ragazza nel chiedere aiuto e l’intervento tempestivo della receptionist hanno impedito conseguenze peggiori.

