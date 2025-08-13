Femminicidio a La Spezia, uccide l’ex moglie a coltellate poi si dà alla fuga. Un’ora dopo si costituisce ai carabinieri

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha raggiunto la donna e l’ha colpita tre volte al fianco con un coltello. Vani i tentativi dei soccorsi di rianimare la donna

Nuovo femminicidio in Liguria. Questa mattina, intorno alle 11, una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dall’ex marito, 57 anni, a La Spezia. L’aggressione è avvenuta in una villa al civico 564 di via Genova, dove la vittima lavorava come domestica. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha raggiunto la donna e l’ha colpita tre volte al fianco con un coltello, infliggendo ferite mortali. Un testimone avrebbe assistito alla scena e chiamato immediatamente i soccorsi.

I tentativi di rianimare la donna e la fuga del killer

Sul posto sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza: i paramedici hanno tentato più volte di rianimarla, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Dopo l’aggressione, l’uomo è fuggito liberandosi dell’arma, ma la sua fuga è durata poco. Un’ora dopo si è presentato spontaneamente nella caserma dei carabinieri di Ceparana, in provincia della Spezia, dove ora si trova in attesa dell’interrogatorio da parte del magistrato di turno.