Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀFemminicidiLa SpeziaLiguriaOmicidi

Femminicidio a La Spezia, uccide l’ex moglie a coltellate poi si dà alla fuga. Un’ora dopo si costituisce ai carabinieri

13 Agosto 2025 - 13:48 Cecilia Dardana
embed
strangolata Monza 34enne
strangolata Monza 34enne
Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha raggiunto la donna e l’ha colpita tre volte al fianco con un coltello. Vani i tentativi dei soccorsi di rianimare la donna

Nuovo femminicidio in Liguria. Questa mattina, intorno alle 11, una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dall’ex marito, 57 anni, a La Spezia. L’aggressione è avvenuta in una villa al civico 564 di via Genova, dove la vittima lavorava come domestica. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha raggiunto la donna e l’ha colpita tre volte al fianco con un coltello, infliggendo ferite mortali. Un testimone avrebbe assistito alla scena e chiamato immediatamente i soccorsi.

I tentativi di rianimare la donna e la fuga del killer

Sul posto sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza: i paramedici hanno tentato più volte di rianimarla, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Dopo l’aggressione, l’uomo è fuggito liberandosi dell’arma, ma la sua fuga è durata poco. Un’ora dopo si è presentato spontaneamente nella caserma dei carabinieri di Ceparana, in provincia della Spezia, dove ora si trova in attesa dell’interrogatorio da parte del magistrato di turno.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Trovato morto il bimbo di 6 anni scomparso in mare a Venezia, le ricerche dal cielo e la catena umana in acqua: Carlo era a 100 metri dalla riva

2.

Venezia, bimbo di 6 anni sparisce in mare mentre fa il bagno. Una bagnante a Open: «C’erano molte onde, forse risucchiato dalle correnti» – I video

3.

«Arrivano a torso nudo senza maglione e chiedono prosciutto e melone e doccia calda», le richieste assurde dei turisti in montagna: «Colpa dei social»

4.

Fermati i 4 ragazzini che hanno investito e ucciso Cecilia De Astis a Milano. Il più grande ha 13 anni, gli altri 11 e 12: che cosa rischiano

5.

«Scusate, ero andata a spasso per vedere un po’ la città». Mamma in vacanza lascia il figlio di 4 anni da solo in un B&B a Roma: denunciata

leggi anche
Mark Samson e Francis Kaufmann
ATTUALITÀ

Francis Kaufamann evitato da tutti i detenuti, in carcere trova un amico: Mark Samson. Perché parlano solo tra loro, l’aiuto sull’avvocato

Di Giovanni Ruggiero
villa pamphili trolley charles francis kaufmann anastasia trofimova andromeda
ATTUALITÀ

Villa Pamphili, si aggravano le accuse contro Kaufmann: «Anastasia Trofimova uccisa per strangolamento»

Di Alba Romano
Stefano Argentino e Sara Campanella
ATTUALITÀ

Stefano Argentino, 7 indagati per il suicidio del femminicida di Sara Campanella: ci sono anche la direttrice del carcere e gli psicologi

Di Ygnazia Cigna
Hayat Fatimi femminicidio
ATTUALITÀ

Cuoca uccisa dall’ex compagno a Foggia, il datore di lavoro: «Lui pubblicava manifesti funebri di lei sui social. Tutti sapevano, non lo hanno fermato»

Di Ugo Milano
Donna uccisa a coltellate a Foggia
ATTUALITÀ

Foggia, donna di 46 anni uccisa a coltellate: fermato l’ex compagno. Lei lo aveva denunciato, lui sfuggì all’arresto perché senza fissa dimora

Di Alba Romano
stefano argentino sara campanella omicidio
ATTUALITÀ

Messina, il diario di Stefano Argentino: «Uccido Sara e mi suicido»

Di Alessandro D’Amato
sara campanella stefano argentino
ATTUALITÀ

«Qui la situazione non è facile», l’ultimo incontro di Stefano Argentino con il suo legale in carcere: «Era a rischio». Disposto il sequestro della salma

Di Alba Romano