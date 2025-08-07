Foggia, donna di 46 anni uccisa a coltellate. Era protetta dal Codice rosso

Di origini marocchine, lavorava come cuoca in una mensa. Aveva denunciato l'ex compagno, suo connazionale

Una donna di 46 anni di origini marocchine è stata uccisa a coltellate nel corso della notte in vico Cibele, una traversa di via Nicola Parisi a Foggia. Aveva presentato una denuncia nei confronti dell’ex compagno, suo connazionale, ed era protetta dalla normativa Codice rosso. Abitava da sola in un appartamento nel centro storico, ed è stata ritrovata a pochi metri dalla sua abitazione.

A dare l’allarme alla polizia sono stati alcuni residenti che hanno sentito le sue urla mentre tentava di sfuggire al suo aggressore. Secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe stata vittima di una prima aggressione in casa. Poi sarebbe uscita e lì sarebbe stata colpita a coltellate. Il luogo dell’omicidio è a pochi passi da via XX Settembre. La vittima lavorava come cuoca in una mensa scolastica. Viveva al piano terra in uno dei vicoli della zona.