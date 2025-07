Il marito la accoltella alla schiena, la moglie riesce a chiamare i soccorsi e lo fa arrestare. Non solo l’accusa di omicidio: cosa nascondevano in casa

L'uomo è finito ai domiciliari a casa di alcuni parenti. La donna è ricoverata ma non è in pericolo di vita. La scoperta dei carabinieri quando entrati in casa loro

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 50 anni con l’accusa di tentato omicidio a Veglie, in provincia di Lecce. L’uomo è stato fermato dai militari avvertiti dalla moglie di 46 anni, dopo una lite avvenuta nella loro abitazione ieri sera, 19 luglio. Nonostante le ferite, la donna è riuscita a contattare il 118. In ambulanza è stata ricoverata al vicino ospedale di Copertino in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita. Al culmine della lite, il marito le aveva piantato un coltello nella schiena.

L’arresto e le accuse: tentato omicidio e detenzione di droga

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri ed è finito ai domiciliari in casa di alcuni parenti. Oltre all’accusa di tentato omicidio, l’uomo dovrà anche rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti. Quando i militari sono entrati in casa sua, hanno trovato tre piante di marijuana e 900 grammi di sostanza già essiccata.