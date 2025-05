Orrore a Grosseto, picchia il padre 98enne e gli cava un occhio: soffriva di disturbi psichiatrici

A dare l’allarme sono stati alcuni vicini, allarmati dalle urla e dai rumori provenienti dal primo piano del palazzo

Un uomo di 63 anni ha aggredito brutalmente il padre di 98 anni a Grosseto, arrivando a cavargli un occhio con una chiave. Al loro arrivo nell’appartamento i soccorritori si sono trovati davanti a una scena raccapricciante: l’anziano è stato ritrovato privo del bulbo oculare. Secondo le prime ricostruzioni, il 63enne, affetto da disturbi psichiatrici e con una nota dipendenza dall’alcol, avrebbe prima colpito il padre con violenti pugni al volto, per poi infierire con una chiave. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato dal legame di parentela. L’abitazione è stata posta sotto sequestro dal pm Federico Falco. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini, allarmati dalle urla e dai rumori provenienti dal primo piano del palazzo.

Le condizioni del padre

Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, si sono trovate di fronte a una scena drammatica: l’anziano giaceva a terra in condizioni disperate, mentre il figlio, in stato di shock, era ancora all’interno dell’abitazione. I sanitari del 118 sono intervenuti d’urgenza, trasportando il 98enne al Policlinico Le Scotte di Siena, dove è ricoverato in rianimazione in gravissime condizioni. Il figlio 63enne si trova invece all’ospedale Misericordia di Grosseto per accertamenti ed è stato successivamente sottoposto a un lungo interrogatorio. Resta ancora da chiarire l’origine della lite che ha scatenato la furia.