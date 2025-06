«Uno schiaffo per ogni like su Instagram»: l’uomo arrestato per tentato omicidio della fidanzata a Tivoli

È entrato da una finestra per picchiarla

La procura di Tivioli ha arrestato un 39enne accusato di lesioni personali, atti persecutori e tentato omicidio. Oltre che di violazione di domicilio e violenza privata. La vittima è la sua fianzata. Il 13 giugno lui è entrato dalla finestra in casa sua e l’ha picchiata. A causa della pubblicazione su Instagram di una foto insieme a conoscenti durante una passeggiata. La donna aveva ematomi e gonfiore sul volto secondo l’ospedale di Tivoli. Qualche giorno dopo ha denunciato il compagno.

Un colpo per ogni like

Dopo essere entrato in casa sua il 39enne l’ha obbligata a sedersi e ha controllato il suo smartphone. Per poi piccharla per ogni like che aveva ricevuto per le foto pubblicate. La donna veniva poi trascinata fuori casa perché lui doveva «completare l’opera….stasera devo finire quello che c’è da finire altrimenti ho buttato due anni». La vittima tentava di rifugiarsi in un’abitazione vicina, ma l’indagato l’afferrava con violenza e la trascinava verso la sua automobile. Le sue urla però allertavano una vicina che intimava all’uomo di fermarsi. L’uomo minacciava le due donne dicendo loro che, se avessero chiamato le forze dell’ordine, avrebbe fatto loro del male: «Stai attenta a te se chiami i Carabinieri, perché se mi fai arrestare io metto una tacca a ogni giorno di galera che mi faccio e quando esco sono cazzi tuoi».

La vittima

La vittima ha raccontato anche della possessività dell’uomo, del suo controllo ossessivo, degli insulti e delle minacce di morte. Più volte aveva tentato di interrompere la loro relazione, ma che non vi era mai riuscita per la resistenza dell’uomo che proseguiva nel suo controllo ossessivo. Il 18 giugno il Pm ha depositato la richiesta di misura cautelare. Il Gip ha emesso l’ordinanza nella prima mattina del 19 giugno. L’uomo è stato quindi tratto in arresto lo stesso 19 giugno e tradotto presso la Casa Circondariale.