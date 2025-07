Accoltella per 7 volte la moglie del sonno, lei si alza e scappa. La promessa ai figli sui social: «Sono viva, mi sembra un incubo»

Vincenzo Romano aveva anche provato a togliersi la vita, dopo aver aggredito la moglie nella loro casa in provincia di Salerno. Ora anche lui è fuori pericolo

L’ha colpita con un coltello da cucina sette volte mentre lei dormiva. L’ha ferita al collo, alla schiena e all’addome senza ucciderla. Poi, quando la donna si è rifugiata nella casa accanto dai suoi genitori, il marito ha provato a tagliarsi la gola e togliersi la vita. È successo la mattina di mercoledì 16 luglio a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, dove la coppia vive. Dopo due giorni di ricovero, Veronica Casaburi è stata dichiarata fuori pericolo e ha voluto rassicurare tutti i suoi conoscenti con un post su Facebook: «Grazie di cuore a tutti, che mi state inondando di messaggi di affetto e vicinanza. Non ci sono parole, mi sembra solo un incubo», si legge. «L’importante è che sono viva e fuori pericolo. I miei angeli e il pronto soccorso e reparto chirurgia di Cava mi hanno salvata. Lotterò come ho sempre fatto, per i miei figli in particolare che hanno bisogno della loro mamma. Un abbraccio a tutti».

La dinamica dell’aggressione e l’accusa al marito

È stato dichiarato fuori pericolo anche Vincenzo Romano, lavoratore del settore edile 40enne, che ha trascorso gli ultimi giorni piantonato in ospedale. Su di lui grava l’accusa di tentato omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta dopo una lite tra i due coniugi. La 34enne era stata trasferita in pronto soccorso e sottoposta a un’operazione chirurgica. Per l’uomo invece era stato necessario un intervento d’urgenza per salvargli la vita.

Il messaggio social: «Forte per i miei figli»

A certificare la convalescenza della donna è stato proprio il messaggio social della donna, che ha ringraziato chi l’ha supportata e le è stata vicina in queste ore di estrema difficoltà e pericolo. «Lotterò come ho sempre fatto», ha scritto. Poi il riferimento ai figli, «che hanno bisogno della loro mamma». Alla donna sarà anche reso disponibile, una volta fuori dall’ospedale, un sostegno psicologico dedicato.