Tenta di investire la sua ex con lo scooter: arrestato 20enne in provincia di Napoli

Si erano lasciati da 5 mesi, dopo una storia di 9. La giovane ha denunciato anche le violenze continue nel corso della relazione

L’ha investita con lo scooter dopo che si erano lasciati da 5 mesi. È successo martedì 14 luglio ad Acerra, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 20 anni ha tentato di investire la sua ex di 19, mentre passeggiava insieme alle amiche. Le giovani si trovano adesso tutti in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. La relazione tra i due era durata 9 mesi ed era stata caratterizzata da continue violenze nei confronti della giovane.

L’investimento colposo sulle strade di Acerra

L’avrebbe investita apposta, mentre lei passeggiava con le amiche ad Acerra, un piccolo paese in provincia di Napoli. Lei 19 anni, lui 20. Cinque mesi fa avevano concluso la propria storia, che ne era durata nove. Una relazione segnata da continue violenze, che la ragazza non era mai riuscita a denunciare. Ora le giovani si trovano in ospedale, ma nessuna è in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, lei lo aveva lasciato per la sua ossessiva gelosia, con cui la costringeva a limitare le amicizie e le frequentazioni.

Le continue violenze durante la relazione

Diversi gli episodi in cui lui l’avrebbe picchiata, a volte anche con morsi. Dopo la fine della storia lui avrebbe iniziato a perseguitarla, tentando più volte di aggredirla e danneggiando la sua auto. Ieri, martedì 14 luglio, dopo averla cercata per ore, l’avrebbe trovata insieme alle amiche. Dopo averla insultata e la schiaffeggiata avrebbe puntato verso di lei con lo scooter, accelerando per investirla. Le ragazze si sarebbero salvate rifugiandosi velocemente in un auto, su cui il 20enne si sarebbe schiantato. È stata la 19enne a denunciare tutto ai carabinieri. Il 20enne, arrestato, ora deve rispondere di atti persecutori, maltrattamenti, lesioni e percosse.