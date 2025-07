Salerno, 16enne violentata prima del concerto di Capo Plaza: arrestato un uomo

La ragazza dopo essere riuscita a divincolarsi ha raggiunto una pattuglia della polizia denunciando l'accaduto

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazzina di 16 anni durante l’attesa del concerto del rapper Capo Plaza. È successo a Salerno nella serata di sabato 12 luglio poco prima del concerto nella zona di piazza della Libertà della città campana. La persona arrestata, riferisce il Corriere della Sera, è un giovane di origini marocchine che si sarebbe avvicinato alla 16enne bloccandola alle spalle e molestandola. La ragazza, secondo la ricostruzione degli investigatori, ha tentato di liberarsi, ma l’uomo a quel punto l’avrebbe stretta con più forza continuando a perpetrare la violenza. Quando la 16enne è riuscita a liberarsi, si è diretta verso una pattuglia della polizia che era presente sul lungomare e ha denunciato l’accaduto, fornendo un profilo dettagliato dell’uomo.

L’arresto

Gli agenti sono riusciti a individuarlo poco dopo nella zona dell’accaduto e lo hanno arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Il giorno in cui la 16enne ha denunciato la violenza c’era un vero e proprio pienone in Piazza della Libertà per il concerto di Capo Plaza nell’ambito dell’evento “Salerno Sounds”. Le immagini e i video dei fan di quel giorno testimoniano migliaia di persone in attesa molto prima dell’inizio dell’evento. E sarebbe proprio in quel frangente che l’uomo avrebbe approfittato per avvicinarsi alla ragazza.