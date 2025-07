Era fuggita dal Perù con i figli per via del suo ex, ora indagato: donna trovata morta strangolata a Macherio (Monza)

La vittima, Geraldine Yadana Sanchez, aveva portato in Italia i suoi due figli di 14 e 17 anni. Sono stati loro a dare l'allarme non riuscendo più a rintracciare la madre. Il corpo della donna trovato in un'area dismessa a pochi metri da casa

Sono stati i figli, a dare l’allarme, non vedendo rientrare la madre. È successo a Macherio, in provincia di Monza-Brianza, dove una donna di origini peruviane è stata ritrovata morta in un’area dismessa poco distante da casa sua. La vittima si chiama Geraldine Yadana Sanchez e ha 34 anni. La polizia sta indagando sul suo ex compagno, per ora principale sospettato dei fatti.

L’allarme dei due ragazzi e il ritrovamento del corpo

Intorno alla mezzanotte di giovedì 17 luglio il corpo di Geraldine Yadana Sanchez è stato ritrovato in un’area dismessa non lontana da casa sua, a Macherio, a circa 7 chilometri da Monza. Sul suo corpo, i segni di un possibile strangolamento, che suggeriscono possa essersi trattato di un omicidio. Per ora, il principale indiziato è l’ex compagno 39enne, dal quale la donna è fuggita dal Perù all’Italia portando con sé i due figli, di 14 e 17 anni. Sono stati i ragazzi a dare l’allarme, dopo aver atteso invano che la madre rientrasse a casa. L’uomo è stato portato in caserma per essere ascoltato dai carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’uomo fosse contrario all’idea che la vittima lavorasse.