Auto travolta da tir sull’A1, morta anche la bimba di 4 anni. Unica sopravvissuta la madre, ancora in gravi condizioni

Salgono a 4 le vittime dello scontro in una galleria della A1: i nonni e la zia materna erano deceduti sul colpo. Ancora non chiare le cause dell'avaria della vettura

Non ce l’ha fatta la bambina di 4 anni che ieri, mentre era in auto insieme ad alcuni familiari, è stata coinvolta nel violentissimo incidente stradale nella galleria di Base dell’A1 a Barberino del Mugello, del Fiorentino. Dopo più di 24 ore in terapia intensiva, i medici dell’ospedale pediatrico Meyer hanno accertato la morte cerebrale della piccola e ne hanno dichiarato il decesso per le conseguenze dei traumi riportati. Nello scontro sono morti anche i nonni e la zia materna della bambina, mentre la madre è tuttora ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Careggi.

La dinamica dell’incidente e i punti ancora da chiarire

La famiglia, residente a Gravellona Toce nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, stava viaggiando sulla sua Fiat Panda quando, per cause ancora da chiarire, l’auto si sarebbe bloccata nel mezzo della corsia di marcia. Alcune auto che la seguivano sono riuscite a evitare l’utilitaria, mentre un camion ha tentato di frenare senza riuscire a evitare il devastante impatto.